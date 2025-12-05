Νατάσα Μποφίλιου: Ανακοίνωσε αλλαγή σχεδίων στην περιοδεία μετά τις αντιδράσεις

Μετά τη σαφή άρνηση του γιου και μοναδικού κληρονόμου του Μάνου Χατζιδάκι, αλλά και μετά τις αντιδράσεις ανθρώπων όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Νατάσα Μποφίλιου ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης την αλλαγή σχεδίων στην παγκόσμια περιοδεία που θα πραγματοποιήσει μαζί με τον Γιάννη Χαρούλη.

Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής ερμηνεύτρια έκανε γνωστό και τον ανανεωμένο τίτλο της εν λόγω μουσικής συνεργασίας ο οποίος και στο εξής θα είναι… «The Music of Greece, World Tour 2026».

Υπενθυμίζεται πως αρχικά η περιοδεία αποτελούσε ένα αφιέρωμα στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη.

Στην αφίσα που συνοδεύει τη δημοσίευση, σε σύγκριση με την προηγούμενη, δεν αναγράφονται τα ονόματα του Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι.

«Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής.

» Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας» σημείωσε χαρακτηριστικά η Νατάσα Μποφίλιου στο μήνυμα προς τους διαδικτυακούς της φίλους.