Νατάσσα Μποφίλιου: Ανακοίνωσε τον τίτλο του νέου τραγουδιού της με ένα ευφάνταστο video

Η Νατάσσα Μποφίλιου ανακοίνωσε τον τίτλο του νέου της τραγουδιού μέσα από ένα ευφάνταστο video που «μάγεψε» τα social media.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια «ανέβασε» ένα video στο οποίο ξεβάφεται και αποκάλυψε τον τίτλο κι ένα μικρό απόσπασμα του τραγουδιού που θα κυκλοφορήσει σε λίγες, εγκαινιάζοντας το νέο δισκογραφικό label «CUT» σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.

Το τραγούδι θα λέγεται «Όλα Τέλεια» και είναι σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με τους οποίους η Νατάσσα Μποφίλιου έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή σελίδα στην ελληνική μουσική.

Το «Όλα Τέλεια» αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία της «CUT», του δισκογραφικού label που ανακοινώθηκε από την Panik πριν από λίγες ημέρες, ανατρέποντας τα δεδομένα στην ελληνική βιομηχανία και εγκαινιάζει την πορεία του με την καταξιωμένη και δημοφιλή τριάδα των Μποφίλιου, Καραμουρατίδη, Ευαγγελάτου

