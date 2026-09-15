Νέο πρόγραμμα Sfera 102.2 – Κάθε μέρα και κάτι καινούργιο

Ο Sfera 102.2, επιστρέφει δυναμικά και παρουσιάζει το νέο του πρόγραμμα για τη σεζόν 2026 - 2027, ανανεώνοντας το καθημερινό του ραντεβού με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές που τον επιλέγουν καθημερινά.

Ο κορυφαίος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός για την ελληνική μουσική, μας δίνει την υπόσχεση για μία ακόμα σεζόν γεμάτη μουσική και νέες εμπειρίες.

Από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και τις αποκλειστικές μεταδόσεις που ακούγονται πρώτα στον Sfera, μέχρι πρωτότυπα μουσικά projects, ανατρεπτικές συνεργασίες με τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες, εντυπωσιακά live events & εμπειρίες που γίνονται talk of the town αλλά και διαγωνισμούς με τεράστια δώρα, ο Sfera 102.2 συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα:

Να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά και να προσφέρει στους ακροατές του «κάθε μέρα και κάτι καινούργιο».

Και φυσικά, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί.

Γιατί όταν συντονίζεσαι στον Sfera, δεν ακούς απλώς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Τις ζεις.

06:00 – 10:00 | Πρωινό Sfera

Η αγαπημένη πρωινή συνήθεια εκατοντάδων χιλιάδων ακροατών επιστρέφει στον αέρα του Sfera για 15η συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζει όπως της αξίζει. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός, η Νάνσυ Αντωνίου, ο Παναγής Τζωρτζάτος και ο Νίκος Καλούδης ετοιμάζουν μια επετειακή χρονιά γεμάτη ξεχωριστές επετειακές δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους, μεγάλους διαγωνισμούς, απρόβλεπτες στιγμές και πολλές εκπλήξεις. «15 χρόνια…σαν παραμύθι» και το Πρωινό Sfera συνεχίζει να είναι το καθιερωμένο ραντεβού που δεν χάνουμε ποτέ και μια μεγάλη ραδιοφωνική οικογένεια που δεν σταματάει να μεγαλώνει!



10:00 – 13:00 | Βερίνα Ευαγγέλου

Η Βερίνα Ευαγγέλου αναλαμβάνει τη σκυτάλη για το πιο πετυχημένο δεκα-τιανό, που έχει όλα όσα αξίζει να γνωρίζεις στο ξεκίνημα της ημέρας σου. Lifestyle news, μουσικά νέα, διαγωνισμοί και οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Παράλληλα θα την απολαμβάνουμε και στο «Verina's Vlog» που ξεχώριζε και συνεχίζεται και τη νέα σεζόν στο Υοutube κανάλι του Sfera αλλά και στα social media, με περισσότερο αποκλειστικό περιεχόμενο από στιγμές που δεν δείχνουν οι κάμερες. Backstage συνεντεύξεις από συναυλίες, απονομές δίσκων, exclusive παρασκήνιο, αλλά και αυθεντικές στιγμές από την καθημερινότητα των πιο αγαπημένων Ελλήνων καλλιτεχνών.



13:00 – 15:00 | Μαρία Αντωνά

Η πιο δυνατή μεσημεριανή ζώνη γεμίζει μουσική, επικαιρότητα, δώρα, αποκλειστικά αλλά και όλα όσα γίνονται θέμα συζήτησης, με τη Μαρία Αντωνά να δίνει καθημερινά τον παλμό με τον δικό της άμεσο και αυθεντικό τρόπο. Την ίδια στιγμή, θα έχουμε την ευκαιρία να την δούμε και στο δημοφιλές vidcast «Mary Me by Sfera», με καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Συνεντεύξεις χωρίς στερεότυπα, αυθεντικές συζητήσεις, αποκαλύψεις και στιγμές που συζητιούνται πολύ μετά την προβολή τους, όπως ακριβώς συνέβη και την περσινή σεζόν.

15:00 – 17:00 | Θέμης Γεωργαντάς

Με πολυετή παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή και στα media, ο αγαπημένος μας Θέμης Γεωργαντάς συνεχίζει και τη νέα σεζόν να μας κρατάει την καλύτερη παρέα με μουσικά νέα, μεγάλους διαγωνισμούς, αποκλειστικότητες και την καλύτερη ελληνική μουσική.



17:00 – 20:00 | Απογευματινό Sfera με την Ελίνα Παπίλα & τον Θανάση Πασσά

Η πιο πολυσυζητημένη επανένωση της χρονιάς. Η Ελίνα Παπίλα και ο Θανάσης Πασσάς είναι…ξανά μαζί. Δύο χρόνια μετά την τελευταία κοινή τους ραδιοφωνική διαδρομή, το δίδυμο που αγαπήθηκε για τη μοναδική του χημεία, τις γρήγορες ατάκες, το αυθόρμητο χιούμορ και τις αμέτρητες στιγμές γέλιου, ξανασυναντιέται μπροστά στα μικρόφωνα για να συνεχίσει την ιστορία από εκεί που τη σταμάτησε. Τα υπόλοιπα που μας ετοιμάζουν…θα τ’ακούσετε στον αέρα.



20:00 – 23:00 | Ράνια Κωστάκη

Η one & only Ράνια Κωστάκη συνεχίζει να μας κρατά συντροφιά στις βραδινές ώρες με τη γνώριμη αμεσότητά της, ξεχωριστές ιστορίες πίσω από αγαπημένα τραγούδια και καλλιτέχνες και τη μοναδική διαδραστική επικοινωνία που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με τους ακροατές του Sfera. Εκτός από το καθημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, η Ράνια θα συνεχίσει να βρίσκεται και φέτος στο τιμόνι της «Παρέας στον Sfera». Η viral μουσική εκπομπή επιστρέφει με νέα επεισόδια, ακόμη περισσότερους καλλιτέχνες-έκπληξη και μοναδικές μουσικές συναντήσεις που δημιουργούν πρωτότυπο μουσικό περιεχόμενο και φέρνουν τους αγαπημένους Έλληνες ερμηνευτές πιο κοντά στο κοινό από ποτέ.

23:00 – 00:00 | Sfera Mix | Πέτρος Καρράς

Η ημέρα ολοκληρώνεται με τα πιο δυνατά ελληνικά mixes από τον Πέτρο Καρρά, σε μία ώρα που δίνει άλλη ένταση στις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και κλείνει ιδανικά το καθημερινό πρόγραμμα του Sfera 102.2.



Σάββατο & Κυριακή



TOP 30 | (12:00 – 14:00)

Πως να μην αγαπάμε το καλύτερο διήμερο της εβδομάδας; Ο Θέμης Γεωργαντάς έρχεται κάθε Σάββατο και Κυριακή για να μας παρουσιάσει σ’ένα μουσικό δίωρο, τα καλύτερα τραγούδια των ελληνικών charts.



Hall of Fame | (14:00 – 16:00)

Ο Γιώργος Τσαλίκης έχει τον μαγικό τρόπο να κάνει τα Σαββατοκύριακά μας καλύτερα, όλα τα τελευταία χρόνια!

Έτσι και φέτος, αφού θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει στα καλύτερα ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών και στις χρυσές δεκαετίες της Ελληνικής δισκογραφίας.



Sfera in the mix (22:00 – 02:00)

Και φυσικά… λίγο πριν την νυχτερινή έξοδο ή τις στιγμές σου στο σπίτι, ακούς στον Sfera 102.2 τα καλύτερα ελληνικά remixes δια χειρός Πέτρου Καρρά, που ξέρει καλά πως να σε βάλει στο κατάλληλο mood!



Η νέα σεζόν στον Sfera 102.2 ξεκίνησε και φέρνει πολλά περισσότερα από ένα νέο πρόγραμμα. Έχει περισσότερη μουσική, μεγαλύτερες εκπλήξεις, κορυφαίους διαγωνισμούς, μοναδικές εμπειρίες και αμέτρητους λόγους για να συντονίζεσαι καθημερινά στη συχνότητα που εδώ και χρόνια αποτελεί την πρώτη επιλογή όλων των ακροατών. Με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, τα αγαπημένα πρόσωπα που επιστρέφουν, νέες προτάσεις που έρχονται να ξεχωρίσουν και περιεχόμενο που θα συζητηθεί, δίνουμε και φέτος καθημερινό ραντεβού…στον αέρα!

Κάθε μέρα κάτι καινούργιο.

Κάθε μέρα Sfera.