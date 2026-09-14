Νέο reunion των Oasis: Ανακοίνωσαν περιοδεία για το 2027 με 38 συναυλίες

Νέα περιοδεία ανακοίνωσαν οι Oasis για την επόμενη χρονιά με 38 συναυλίες, με τα αδέλφια Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ να προγραμματίζουν σειρά εμφανίσεων το 2027, μετά την επιτυχία του reunion τους το 2025, μετά από 15 χρόνια.



Σε ανακοίνωσή τους στο X τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έγραψαν:

«Αρχίστε τους εορτασμούς! Έπειτα από μια περίοδο περισυλλογής, “Η πιο καταστροφική ποπ πολιτισμική δύναμη στη σύγχρονη βρετανική ιστορία” έκρινε ότι είναι ξανά έτοιμη για δράση και θα επιστρέψει για να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου.

Oasis are going back on tour! Liam and Noel Gallagher confirm 38 new show dates for 2027 https://t.co/XyOVDehoM3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2026

Ελάτε να δείτε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Θα είναι θέαμα που αξίζει να το δείτε. Οι Oasis θα περιοδεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ηπειρωτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιρλανδία το 2027! Για να έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε εισιτήρια, πρέπει να εγγραφείτε έως τις 17 Σεπτεμβρίου, στις 4 μ.μ. ώρα Βρετανίας».



Το συγκρότημα έχει προγραμματίσει εμφανίσεις στη Γλασκώβη, καθώς και σε Μόναχο, Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Ρώμη, Παρίσι, Βοστώνη, Λας Βέγκας και στο Slane Castle της Ιρλανδίας.



Η ανακοίνωση αποτελεί από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, αφού τα δύο αδέλφια, που επί χρόνια δεν είχαν καμία επικοινωνία, έκαναν έκπληξη στους θαυμαστές τους με επανένωση.