Nitro 98.6: Η Αθήνα το καλοκαίρι γίνεται άλλη πόλη, αν ακούς τη σωστή μουσική

Ώρα 20:15, ο ουρανός ξεδιπλώνει όλες τις αποχρώσεις του πορτοκαλί και του ροζ. Ευκαιρία να βγω στο μπαλκόνι να δω το ηλιοβασίλεμα. Πέρσι τέτοια μέρα ήμουν στο αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο, τέτοια ώρα, θα ήμουν στη θάλασσα να βλέπω τα χρώματα της δύσης. Τις τελευταίες ημέρες, τα βλέπω να σχηματίζουν το τέλειο φόντο πίσω από τις αθηναϊκές πολυκατοικίες.

Κι όμως, υπάρχει ένας τρόπος να αντέξεις ένα ζεστό απόγευμα καθημερινής στην πόλη, ακόμη κι αν το να είσαι καλοκαίρι στην Αθήνα είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελες ποτέ να σου συμβεί. Music is my Aeroplane λένε σ' ένα κομμάτι τους οι Red Hot Chili Peppers, και εγώ θα προσθέσω πως το να ακούς τη μουσική που σου αρέσει, είναι ο καλύτερος τρόπος για να ταξιδέψεις νοητά όπου εσύ θες. Και για μένα, ειδικά το φετινό καλοκαίρι, η μουσική και συγκεκριμένα το ραδιόφωνο, με έχουν κάνει, όχι να ξεχάσω ακριβώς ότι είμαι στην Αθήνα, αλλά να την απολαύσω περισσότερο απ' όσο περίμενα.

Αγαπούσα πάντα το ραδιόφωνο, αλλά τελευταία λίγο παραπάνω. Ιδιαίτερα όταν ανακάλυψα πως υπάρχουν εκεί έξω σταθμοί που δεν έχουν τις κλασικές playlist, με τα πάνω - κάτω γνωστά τραγούδια να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο και να επαναλαμβάνονται μες τη μέρα ξανά και ξανά. Και εκεί που είχα βαρεθεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια, ένα απόγευμα που γυρνούσα με το αμάξι στο σπίτι από τη δουλειά, ανακάλυψα τον Nitro 98.6. Στην πραγματικότητα τον ήξερα, αλλά τυχαία έπεσα πάνω του και τον άφησα να παίζει, καθώς άλλαζα αυτόματα με τα κουμπιά τις συχνότητες.

Μού έκανε εντύπωση ότι υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός που παίζει κομμάτια που θα βάζαμε σε καλοκαιρινές playlist που θα φτιάχναμε με τους φίλους μου και θα ακούγαμε στις διακοπές μας.

Από Deep House και Afro House μέχρι Electronica, Nu-disco και αγαπημένα classics. Δεν υπάρχουν προβλέψιμες λίστες αναπαραγωγής ούτε η λογική του παίζουμε πάντα τα ίδια. Οι μουσικές διαδέχονται η μία την άλλη με τρόπο που κρατάει το ενδιαφέρον ζωντανό και κάνει κάθε ώρα ακρόασης να μοιάζει διαφορετική.

Από εκείνο το απόγευμα, ο Nitro 98.6. έμεινε στο αυτοκίνητο, με ακολούθησε στα ακουστικά στο γραφείο, στη βόλτα και παίζει ασταμάτητα όλες τις ώρες που βρίσκομαι σπίτι, είτε είμαι μόνη είτε με παρέα.

Nitro 98.6. - Never in the right order

Ο Νitro 98.6 δείχνει να έχει μία διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που έχουμε συνηθίσει στο ραδιόφωνο. Δεν κυνηγά τις ίδιες playlists που ακούγονται παντού, ούτε βασίζεται σε εκπομπές και ατελείωτο talking. Παίζει μόνο μουσική και αυτό είναι ό,τι πραγματικά χρειάζεσαι.

Το μότο του σταθμού είναι Never in the right order. Και αυτό δεν είναι απλώς ένα tagline. Είναι ολόκληρη η φιλοσοφία του. Μπορεί να τον αφήσεις να παίζει για ώρες, στη δουλειά, το αμάξι, το μπαλκόνι, την ταράτσα κλπ.

Αν τελικά περνάς μέρος του καλοκαιριού σου στην Αθήνα, αξίζει να τον ακούσεις. Είναι από εκείνες τις μικρές καθημερινές ανακαλύψεις που αλλάζουν τη διάθεση μιας ολόκληρης ημέρας.

—

Ο Nitro 98.6 εκπέμπει στους 98.6 FM στην Αθήνα, ενώ μπορείς να τον ακούσεις και online μέσα από το nitro986.gr.