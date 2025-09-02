Νταλάρας και Παπακωνσταντίνου μάγεψαν το Θέατρο Γης - Συγκίνηση και μηνύματα για τη Γάζα

Μια βραδιά γεμάτη μνήμες, έντονα συναισθήματα και διαχρονικά τραγούδια χάρισε στο κοινό η εμφάνιση του Γιώργου Νταλάρα και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, την Κυριακή (31/08) στο κατάμεστο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλευρό τους, ο συγκινητικός αφηγητής και στιχουργός Οδυσσέας Ιωάννου, ο οποίος συνόδευσε την παράσταση με προσωπικές και συλλογικές αφηγήσεις, φωτίζοντας πτυχές της πολύτιμης πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού τραγουδιού.

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά την ιστορική συνεργασία τους στο Αττικόν το 1991, οι δύο ερμηνευτές απέδειξαν πως παραμένουν επίκαιροι, δυναμικοί και συγκινητικοί.

Η μουσική, τα τραγούδια και η σκηνοθεσία του Άγγελου Τριανταφύλου καθήλωσαν και ξεσήκωσαν το κοινό, το οποίο γέμισε ασφυκτικά το θέατρο, τιμώντας δύο σπουδαίες πορείες που διασταυρώθηκαν ξανά με ουσία και πάθος.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, δεν έλειψαν και οι πολιτικές αναφορές. Κάποια στιγμή, από το κοινό ακούστηκε το σύνθημα: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Ο Γιώργος Νταλάρας ανταποκρίθηκε με νόημα: «Μάλλον έχουν δίκιο τα παιδιά. Αυτό που έγινε το 1974 στην Κύπρο, γίνεται τώρα στη Γάζα». Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου συμπλήρωσε σκωπτικά: «Μάλλον το πάνε για βοσκοτόπια στη Γάζα».

Πηγή: rthess.gr