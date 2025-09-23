Ντούα Λίπα: Απέλυσε τον μανάτζέρ της επειδή είναι υποστηρικτής του Ισραήλ

Η Βρετανίδα ποπ σταρ Ντούα Λίπα φέρεται ότι απέλυσε τον ατζέντη της όταν εκείνος υπέγραψε μια επιστολή, στην οποία ζητούσε την απομάκρυνση του φιλοπαλαιστινιακού ιρλανδικού ραπ συγκροτήματος Kneecap από το Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι τον Ιούλιο.

Πριν από το φεστιβάλ, αρκετοί άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας αλλά και καλλιτέχνες είχαν υπογράψει μια ιδιωτική επιστολή που έστειλαν στον ιδρυτή του φεστιβάλ, Μάικλ Έιβις, προτρέποντάς τον να αποσύρει το συγκρότημα, που μιλάει ανοιχτά για την γενοκτονία που διαπράττεται στην Παλαιστίνη.

Ωστόσο, η επιστολή διέρρευσε και όλοι οι σχετικοί με τον κόσμο της μουσικής έσπευσαν να την καταγγείλουν, όπως και οι ίδιοι οι Kneecap.

Μεταξύ των υπογραφόντων της επιστολής ήταν ο David Levy, μάνατζερ της Ντούα Λίπα από το πρακτορείο ταλέντων WME.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της The Mail on Sunday, η απόφαση της Ντούα Λίπα να απολύσει τον Levy πηγάζει από τη φιλοπαλαιστινιακή της στάση που «δεν ευθυγραμμίζεται» με εκείνη του πρώην πλέον μάνατζέρ της.

«Τον θεωρεί υποστηρικτή του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της απαίσιας μεταχείρισης των Παλαιστινίων και αυτό κατέστη σαφές μέσω της επιστολής που υπέγραψε και έστειλε στον Michael Eavis», δήλωσε η ανώνυμη πηγή στην The Mail.

Περισσότεροι φιλοπαλαιστινιακοί καλλιτέχνες μουσικής έχουν ζητήσει από τη μουσική βιομηχανία να λάβει πιο αυστηρή στάση. Την Παρασκευή, περισσότεροι από 400 μουσικοί και δισκογραφικές εταιρείες υπέγραψαν την πρωτοβουλία «Όχι Μουσική για Γενοκτονία», αφαιρώντας τη μουσική τους από το Ισραήλ σε απάντηση στον πόλεμό του στη Γάζα και την «εθνοκάθαρση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης».

«Αυτή η απτή πράξη είναι μόνο ένα βήμα προς την τήρηση των παλαιστινιακών αιτημάτων για απομόνωση και απονομιμοποίηση του Ισραήλ καθώς σκοτώνει χωρίς συνέπειες στην παγκόσμια σκηνή», ανέφερε η πρωτοβουλία.

