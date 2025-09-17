Ο APON στο φινάλε της καλοκαιρινής περιοδείας του «Ονειροπόλος summer tour»

Ο super επιτυχημένος και περιζήτητος τραγουδοποιός χάρισε ένα «μαγικό» βράδυ γεμάτο μοντέρνο ήχο, συναίσθημα και σύγχρονο vibe, λίγο αφότου το album «Ονειροπόλος» που κυκλοφορεί από την Panik Records έγινε τριπλά πλατινένιο με σχεδόν μισό εκατομμύριο streaming points σε 4 μήνες.

Πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, παρουσίασε τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του, όπως τα «Βοριάς», «Χιλιόμετρα», «Καθρέφτης», «Προβλήματα», «Γουλιά Γουλιά», «Καίγομαι», «Φεγγάρι» και «Κόκκινα Φανάρια», καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια σε ιδιαίτερες ερμηνείες.

Η έναρξη της εντυπωσιακής βραδιάς έγινε με παιδική χορωδία και οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί. Στη σκηνή ανέβηκαν η Ελένη Φουρέιρα με την οποία ο Apon είπε το διαμαντένιο ντουέτο τους «Γδύσου», η Ματούλα Ζαμάνη με την οποία ερμήνευσε τα αγαπημένα «Μπανιστηρτζού» και «Πριν», καθώς και ο OGE με τον οποίο είπε το ντουέτο τους «Σπίρτο».

Με τη συναυλία στην κατάμεστη Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων ο Apon ολοκλήρωσε ένα μοναδικό καλοκαιρινό tour με 40 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση και αγάπη που του δείχνει.