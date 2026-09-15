Ο Ελληνικός 93.2 παίζει τα τραγούδια μας και τη νέα ραδιοφωνική σεζόν

Ο Ελληνικός 93.2 επιστρέφει στη νέα ραδιοφωνική σεζόν, έχοντας ήδη ξεχωρίσει με τη δική του σύγχρονη ραδιοφωνική πρόταση για το ελληνικό τραγούδι.

Με έναν αναγνωρίσιμο πλέον, μουσικό χαρακτήρα που ξεπερνά τις «ταμπέλες» και φέρνει μαζί διαχρονικές επιτυχίες από όλες τις «γωνιές» του ελληνικού τραγουδιού, αγαπημένες φωνές και τις νέες κυκλοφορίες και προτάσεις που αξίζει να ακουστούν, ο Ελληνικός 93.2 δημιούργησε τη δική του ξεχωριστή θέση στο ραδιοφωνικό τοπίο.

Την νέα σεζόν συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά.

Με τα τραγούδια μας, αγαπημένους παραγωγούς, διαγωνισμούς, νέες μουσικές εμπειρίες και περιεχόμενο που φέρνει το κοινό ακόμη πιο κοντά στην ελληνική μουσική.

Παράλληλα, ο Ελληνικός 93.2 συνεχίζει να βρίσκεται εκεί όπου συμβαίνουν όσα ενδιαφέρουν το κοινό του.

Μουσικές σκηνές

Θέατρο & κινηματογράφος

Πρωτότυπο περιεχομένο και μοναδικές μουσικές εμπειρίες

Μεγάλοι διαγωνισμοί & δώρα

Τη νέα σεζόν συνεχίζονται και τα viral ΣΑΟΥΝΤΡΑΚΣ του Ελληνικού 93.2, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά projects του σταθμού που οι ακροατές ξεχώρισαν και αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή.

Με νέα επεισόδια, αφιερώματα σε σπουδαίους δημιουργούς και ξεχωριστές συναντήσεις καλλιτεχνών, τα ΣΑΟΥΝΤΡΑΚΣ δίνουν νέα πνοή σε τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική.

Στον πυρήνα του σταθμού παραμένουν οι αγαπημένοι μας άνθρωποι πίσω από τα μικρόφωνα. Πέντε παραγωγοί που την προηγούμενη σεζόν έδωσαν στις ζώνες του Ελληνικού 93.2 τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα, συνεχίζουν και φέτος να κρατάνε την καλύτερη παρέα στους ακροατές.

Πρωί στον Ελληνικό - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ | 07:00 – 10:00

Δημήτρης Μηλιόγλου

Ο Δημήτρης Μηλιόγλου ανοίγει καθημερινά τα μικρόφωνα του Ελληνικού 93.2 και από τις 07:00 έως τις 10:00 δίνει το πρώτο σύνθημα για να ξεκινήσει η ημέρα όπως πρέπει. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, επικαιρότητα, διαδραστική επικοινωνία, διαγωνισμοί, ενδιαφέρουσες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, σ’ ένα τρίωρο σχεδιασμένο για να δώσει θετική ενέργεια στις πρώτες κομβικές ώρες της ημέρας.

ΕΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | 10:00 – 13:00

Έλενα Δημητράκη

Από τις 10:00 έως τις 13:00, η Έλενα Δημητράκη συνεχίζει την ημέρα στον Ελληνικό 93.2 με τη δική της ξεχωριστή παρουσία, όπως την έχουμε αγαπήσει τα τελευταία χρόνια. Με αγαπημένα τραγούδια, νέα και θέματα από την επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο, δημιουργεί το κατάλληλο soundtrack για τις ώρες της δουλειάς.

ΣΑΠΦΩ ΜΑΤΣΙΩΡΗ | 13:00 – 16:00

Σαπφώ Ματσιώρη

Η Σαπφώ Ματσιώρη παίρνει τη σκυτάλη από τις 13:00 έως τις 16:00. Με τη ζεστή φωνή της, γεμίζει τα μεσημέρια μας με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών, καλλιτεχνικές προτάσεις και ιστορίες που αξίζει να μάθουμε, σ’ένα τρίωρο που μας οδηγεί μέχρι το απόγευμα.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ | 16:00 – 19:00

Διονύσης Κάστορας

Από τις 16:00 έως τις 19:00, ο Διονύσης Καστόρας βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο του Ελληνικού 93.2 και μας συνοδεύει στο πιο ζωντανό κομμάτι του απογεύματος. Μουσική, πολιτιστική αντζέντα και αγαπημένα τραγούδια δημιουργούν την κατάλληλη παρέα για τις απογευματινές ώρες της ημέρας και την επιστροφή στο σπίτι.

ΚΩΣΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 19:00 – 22:00

Κωστής Λυμπερόπουλος

Τα βράδια στον Ελληνικό 93.2 έχουν ξεκάθαρα τη δική τους χροιά πια, με τη φωνή του Κωστή Λυμπερόπουλου. Καθημερινά από τις 19:00 έως τις 22:00, ακούμε μαζί του τραγούδια που μας ταξιδεύουν κι έχουν κάτι να μας πουν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αποτελεί το ιδανικό μουσικό κλείσιμο της ημέρας.

Ο Ελληνικός 93.2 μπαίνει στη νέα σεζόν συνεχίζοντας από εκεί που ξεχώρισε την προηγούμενη και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πήχη.

Με ένα πρόγραμμα που έχει αποκτήσει τη δική του ταυτότητα.

Με παραγωγούς που έχουν χτίσει τη δική τους σχέση με το κοινό.

Με τα ΣΑΟΥΝΤΡΑΚΣ που συνεχίζουν να δημιουργούν ξεχωριστές μουσικές συναντήσεις.

Και με μια μουσική πρόταση που ακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ακούμε πραγματικά μουσική σήμερα, επιλέγοντας πάντα τις καλύτερες στιγμές του ελληνικού πενταγράμμου.

Από τα τραγούδια που μεγαλώσαμε μαζί τους μέχρι εκείνα που μόλις αρχίσαμε να αγαπάμε.

Συντονιστείτε στον Ελληνικό 93.2.

Παίζει τα τραγούδια μας.