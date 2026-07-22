Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης στο Θέατρο «Δόρα Στράτου» 14 & 15 Σεπτεμβρίου

Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης θα βρεθούν την Δευτέρα 14 & την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου» για ένα ιδιαίτερο «ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ», στο πλαίσιο του Φ hill Sessions.

Οι δυο τους μετρούν αρκετά χρόνια φιλίας μέσω της οποίας έχουν προκύψει συνεργασίες και πειραματισμοί, δισκογραφία και λάιβ, αλλά κυρίως γέλια και κάμποση μαγειρική. Αυτό που δίνει μια ιδιαιτερότητα στη δισκογραφία και στις παραστάσεις τους, είναι η ανατρεπτική ματιά που έχουν και οι δυο για τη μουσική.

Στο θέατρο «Δόρα Στράτου» θα τους δούμε σε μια παράσταση με λιτές και αφηγηματικές ερμηνείες που σε συνδυασμό με απόκοσμους ήχους, δημιουργούν ένα μουσικό σκηνικό κατάλληλο για ήσυχους και προσηλωμένους ακροατές.

Μαζί τους η Καλλιόπη Μητροπούλου στο βιολί.

Επιμέλεια ήχου: Κώστας Βάμβουκας

Management: Wild Rose Production



Πληροφορίες

Γιάννης Αγγελάκας & Νίκος Βελιώτης – ΛΥΚΟΙ ΛΑΪΒ

Δευτέρα 14 & Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.15

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 20€ (περιορισμένες)

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online : https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giannis-aggelakas-nikos-beliotis-lykoi/

Φυσικά Σημεία MORE : https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Θέατρο «Δόρα Στράτου» - Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑμεΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).

Bar by The DUDE BAR

Ήχος: Πολυφωνική Στούντιο

Φ hill Sessions: Δείτε όλο το πρόγραμμα

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Παραγωγή – Επικοινωνία / Γραφείο Τύπου: Goodheart Productions



ΧΟΡΗΓΟΙ: ΜΕΤΑΧΑ | ΝΗΣΟΣ

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