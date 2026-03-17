«Ο Χρόνος Μακριά Σου»: Ο Lumiere και η Χριστίνα Σαμαρά συναντιούνται σε ένα κινηματογραφικό άλμπουμ

Ο Χρόνος Μακριά Σου είναι ο τρίτος προσωπικός LP δίσκος του Lumiere (καλλιτεχνικό όνομα του Θανάση Χριστοδούλου), μετά το ομώνυμο ντεμπούτο του (2017, Just Gazing Records) και το “Phases” (2020, ανεξάρτητη κυκλοφορία).

Πρόκειται για την πρώτη του δουλειά που περιλαμβάνει τραγούδια με στίχο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυκλοφορίες του που βασίζονταν κυρίως σε οργανικές συνθέσεις.

Η μουσική και οι στίχοι του δίσκου αποτυπώνουν την χρονική, χωρική ή συναισθηματική απόσταση μεταξύ ανθρώπων που συναντήθηκαν στο παρελθόν ή θα συναντηθούν στο μέλλον αλλά δεν συναντώνται ποτέ πραγματικά στο παρόν. Ακουστικά όργανα (πιάνο, κιθάρες, σαξόφωνο, κοντραμπάσο) και ένα κουαρτέτο εγχόρδων αποτελούν τα βασικά συστατικά του ήχου του δίσκου, με πρωταγωνίστρια την εξαιρετική φωνή της Χριστίνας Σαμαρά.

Τα τελευταία χρόνια, ακούγοντας φανατικά μπάντες και τραγουδοποιούς όπως οι Lambchop, ο Mark Kozelek, ο Nick Drake, ο Sufjan Stevens και πολλά κομμάτια από το θησαυροφυλάκιο της παγκόσμιας indie ακουστικής τραγουδοποιίας, μου γεννήθηκε η επιθυμία να δημιουργήσω έναν δίσκο πολύ ήσυχο (αλλά όχι αθόρυβο) και μελαγχολικό (αλλά όχι σκοτεινό), φτιαγμένο για και από την εσωστρέφεια της χειμωνιάτικης νύχτας ή τη διακριτική ονειροπόληση ενος καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος. Έψαχνα πολύ καιρό για τη φωνή των τραγουδιών αυτών και ευτυχώς (εντελώς τυχαία) ανακάλυψα μετά από πολλούς μήνες μια φωνή που μπορεί να είναι τόσο ήσυχη αλλά ταυτόχρονα τόσο συναισθηματικά και ψυχικά πλούσια όπως η φωνή της Χριστίνας, η οποία, ως φωνή αλλά και ως προσωπικότητα, καθόρισε την ατμόσφαιρα του δίσκου με έναν μοναδικό τρόπο.

Lumiere

Ο Χρόνος Μακριά Σου μου αποκαλύπτει τι συμβαίνει όταν η κινηματογραφική μουσική παίρνει τη μορφή τραγουδιού και ο ρομαντισμός συναντά την πραγματικότητα με τους φόβους και τις ατέλειές της. Ο Lumiere στην πρώτη του ολοκληρωμένη ελληνική δισκογραφική δουλειά επιτέλεσε το έργο πίσω από το καλλιτεχνικό του όνομα και δε θα μπορούσα να είμαι περισσότερο χαρούμενη για την ευκαιρία που μου δόθηκε να γίνω κι εγώ μέρος αυτής. Το ποτέ και το πάντα, το μαζί και χωριστά, το ταυτόχρονα κι όμως παράλληλα είναι σκέψεις που αποκαλύπτουν μία ακόμα πτυχή του Θανάση, αυτή που μου θυμίζει τότε που στα μαθηματικά συναντούσα έννοιες τις οποίες αποφάσιζα να μην τις πειράξω γιατί με τρόμαζαν, όπως η απειρία ή το ποτέ ή το πάντα.

Χριστίνα Σαμαρά