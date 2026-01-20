Ο Jack Savoretti έρχεται για μια συναυλία στον Λυκαβηττό

Ο Jack Savoretti, ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες του ελληνικού κοινού, έρχεται στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, σηματοδοτώντας την πρώτη στάση του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας “We Will Always Be the Way We Were” Tour 2026.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το επίσημο Mailing List του καλλιτέχνη ξεκινά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 12:00 μέσω του Highpriority.ticketmaster.gr. Η γενική προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 12:00 μέσω του Highpriority.ticketmaster.gr.

Σήμερα, ο Jack Savoretti ανακοινώνει μια περιοδεία 28 ημερομηνιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη – τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα. Οι συναυλίες θα ολοκληρώσουν μια σπουδαία χρονιά για τον Jack, μετά την κυκλοφορία του ένατου στούντιο άλμπουμ του We Will Always Be The Way We Were, που αναμένεται στις 10 Απριλίου.

Την περασμένη χρονιά, ο Jack ανακοίνωσε μια σειρά από ειδικές εμφανίσεις, ανάμεσά τους και μια μοναδική βραδιά στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, η οποία εξαντλήθηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Θα εμφανιστεί επίσης σε ήδη εξαντλημένες headline συναυλίες στο De Montfort Hall στο Leicester και στο Liverpool Philharmonic, καθώς και σε μια intimate εμφάνιση στο πλαίσιο του BRITs Week for War Child στο Emerald Theatre του Λονδίνου, όλες πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Η φθινοπωρινή περιοδεία του 2026 θα ξεκινήσει στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου, πριν συνεχίσει σε ακόμη δέκα χώρες σε όλη την Ευρώπη και φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 21 Οκτωβρίου για συναυλία στο Plymouth Pavilions. Το σκέλος του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας περιλαμβάνει 15 ημερομηνίες, με εμφανίσεις σε Γλασκώβη, Δουβλίνο, Μπέλφαστ, Κάρντιφ, Gateshead, Μάντσεστερ και άλλες πόλεις.

Το ένατο στούντιο άλμπουμ του Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were, αποτελεί μια τολμηρή επιστροφή στις μουσικές του ρίζες, ηχογραφημένο στα Eastcote Studios στο Δυτικό Λονδίνο.

Σηματοδοτώντας 20 χρόνια από το ντεμπούτο άλμπουμ του Between the Minds, ο δίσκος βρίσκει τον Savoretti να επανασυνδέεται με την ωμή αφήγηση και την κινηματογραφική ψυχή που καθόρισαν το πρώιμο έργο του. Γραμμένο και ηχογραφημένο με τη μακροχρόνια περιοδεύουσα μπάντα του, το άλμπουμ γιορτάζει την τέχνη, τη συντροφικότητα και τη δημιουργική ελευθερία που τον έχουν συνοδεύσει σε δύο δεκαετίες στην αιχμή της βρετανικής τραγουδοποιίας.

«Αυτό είναι ένα άλμπουμ που κλείνει τον κύκλο», λέει ο Jack. «Είναι μια επιστροφή στις ρίζες μου, στη γειτονιά όπου άρχισα να φτιάχνω μουσική – με τους ίδιους φίλους και μουσικούς που γνώρισα γύρω από το Ladbroke Grove και την Portobello Road. Είναι το άλμπουμ που πάντα ήθελα να κάνω όταν ξεκινούσα, αλλά δεν είχα ακόμη το θάρρος ή την εμπειρία για να το κάνω. Τώρα τα έχω».

Το τρέχον single του Jack, το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ, μόλις προστέθηκε στη λίστα A του BBC Radio 2 και στις αρχές του μήνα τον είδαμε να ερμηνεύει το κομμάτι στο Graham Norton, δείτε την εμφάνιση εδώ.

Η προπώληση των εισιτηρίων για το επίσημο Mailing List του καλλιτέχνη ξεκινά την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 12:00 μέσω του Highpriority.ticketmaster.gr

Η γενική προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 12:00 μέσω του Highpriority.ticketmaster.gr