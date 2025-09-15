Ο Jonas Blue ενώνει τις δυνάμεις του με τον Malive για το «Edge Of Desire»

Ο Jonas Blue επιστρέφει δυναμικά και, σε συνεργασία με τον πολυπλατινένιο παραγωγό, Malive, παρουσιάζουν το νέο τους single «Edge Of Desire», ένα ανεβαστικό track που αποτέλεσε το απόλυτο hit του καλοκαιριού.

Με μια σειρά από πολυβραβευμένες, διεθνείς επιτυχίες στο ενεργητικό του – που τον καθιέρωσαν στην παγκόσμια μουσική σκηνή – ο Jonas Blue επιστρέφει σήμερα με έναν περισσότερο dancefloor προσανατολισμό στον ήχο του. Το 2025, έκανε την αρχή με το «Lifeline», σε συνεργασία με την Izzy Bizu, το οποίο επανακυκλοφόρησε ως remix από τον Nic Fanciulli. Σήμερα, συνεχίζει τη μουσική του πορεία μέσω μιας συνεργασίας με ένα από τα πιο hot ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής.

Από τα πρώτα του ήδη βήματα, ο Malive είχε καταφέρει να συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες της βραζιλιάνικης hip-hop και έχει καταφέρει να κατακτήσει κοινό και κριτικούς μέσα από τα βραβευμένα tracks και remix του. Άξιο αναφοράς είναι ότι η δουλειά του έχει αναγνωριστεί από μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής, όπως οι Solomun, Seth Troxler, MEDUZA, Desiree και Keinemusik.

Το «Edge Of Desire» αποτελεί μια house δημιουργία που ξεχωρίζει για τα ζωηρά κιθαριστικά riffs, τα λαμπερά synths και τα καλοκαιρινά φωνητικά με παγκόσμια απήχηση. Ένα track που σίγουρα θα αποτελέσει την αγαπημένη επιλογή των DJs σε παγκόσμιο επίπεδο.

