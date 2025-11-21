Ο Καρβέλας έγραψε τραγούδι για τη γονεϊκότητα: Με ποια «ευχή» το συνοδεύει

Ένα νέο τραγούδι κυκλοφόρησε ο Νίκος Καρβέλας υπό τον τίτλο «Γονείς».

Το κομμάτι αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης διαδικτυακής συνέντευξης του Νίκου Καρβέλα και κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού.

«Αυτή είναι η ανταπόκριση στις προτροπές εκείνων που το ζήτησαν, με την ευχή η ανθρωπότητα κάποτε να θεραπευτεί από την πανδημία μιας τέτοιας εξάρτησης», λέει ο καλλιτέχνης συνοδεύοντάς το.

Οι στίχοι του τραγουδιού που κυκλοφορεί από την Panik Gold μάλιστα προκάλεσαν έντονη συζήτηση και στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Θα αγαπούσες τη μαμά σου,

αν δεν ήτανε η μαμά σου.

Θα την έκανες παρέα,

θα την θεωρούσες σπουδαία.

Πες μου τι έχει ο μπαμπάς σου

και λες πως είναι ο ήρωάς σου.

Τι είναι εκείνο που θαυμάζεις,

που το ’χουνε όλοι όμως δεν τους θαυμάζεις.

Οι γονείς σου, η πληγή σου,

σου λένε ότι έχουν από σένανε μεγάλες προσδοκίες.

Σε κάνουν να νιώθεις ένοχες

για τις δικές τους αμαρτίες.

Σου λένε ότι πρέπει μια ζωή

να τους χρωστάς ευγνωμοσύνη.

Ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη.

Τίποτα δεν τους χρωστάς.

Μες τη νύχτα περπατάς,

χέρι-χέρι,

μόνο εσύ κι ο εαυτός σου», γράφει ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων στο τραγούδι «Γονείς.