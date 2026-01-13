Ο Μάριος Στρόφαλης με το κουαρτέτο του και την Ειρήνη Τουμπάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Μάριος Στρόφαλης με το κουαρτέτο του και την Ειρήνη Τουμπάκη μας προσκαλούν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα "Γιάννης Μαρίνος" του συλλόγου "Οι Φίλοι της Μουσικής"!

Η συναυλία τους αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζουν τον κύκλο σύγχρονης μουσικής δωματίου με τίτλο «European Taxim II» ενώ στο δεύτερο μέρος τη συλλογή τραγουδιών με τίτλο «Ο μυστικός κήπος με τα άνθη του καλού».

Πιο αναλυτικά:

Α΄ Μέρος: European Taxim II

Το «European Taxim II» είναι ένας ενιαίος κύκλος σύγχρονης μουσικής δωματίου για κουαρτέτο που κυκλοφόρησε το 2022 σε συνέχεια του πρώτου "European Taxim" (κυκλοφορία 2007).

Με αφετηρία το ταξίμι ως ελεύθερη μουσική φόρμα, 13 κομμάτια αναπτύσσονται ως μια περιπλάνηση σε "λιμάνια της ευρύτερης Ευρωπαϊκής κουλτούρας", όπου με μια αφηγηματική δομή, κλασικές μουσικές φόρμες παντρεύονται με τους ζευγαρωτούς και άλλους χορούς της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής, όπως Μεσογειακό μπολέρο, Valses , Nuevo tango, flamenco, οριεντάλ, ταραντέλα κ.α..

Β΄ Μέρος: Ο μυστικός κήπος με τα άνθη του καλού

"Ο μυστικός κήπος με τα άνθη του καλού", είναι μία συλλογή δώδεκα τραγουδιών με ιδιαίτερα ρομαντικά στοιχεία που κυκλοφόρησε το 2022.

Η Ειρήνη Τουμπάκη ερμηνεύει τις συνθέσεις του Μάριου Στρόφαλη, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, Βάσως Αλλαγιάννη Svarno, Γιάννη Παπαδάμη, Φωτεινής Κοροβού, Ειρήνης Τουμπάκη και Μάριου Στρόφαλη.

Ο Μάριος Στρόφαλης ενορχήστρωσε τα 12 τραγούδια του κήπου για το κουαρτέτο του, αξιοποιώντας τα ηχοχρώματα αυτού, με ιμπρεσιονιστικές αρμονίες και αντιθέματα.

To κουαρτέτο απαρτίζουν οι:

Βαγγέλης Βεργωτής - ακορντεόν

Φαίη Νικολοπούλου - βιολοντσέλο

Λαέρτης Κοκολάνης - βιολί

Μάριος Στρόφαλης - πιάνο, σύνθεση, ενορχήστρωση

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασ. Σοφίας @ Κόκκαλη 1

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30