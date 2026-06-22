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Ο μοναδικός David Byrne μάς χάρισε μία από τις πιο ξεχωριστές βραδιές του φετινού καλοκαιριού

Release Athens x SNF Nostos Day 1: Ο David Byrne μάς χάρισε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή της ζωντανής μουσικής.

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Release Athens x SNF Nostos
Release Athens x SNF Nostos
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Μια από τις πιο ξεχωριστές βραδιές του φετινού καλοκαιριού εκτυλίχθηκε χθες στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, με τους Deadletter, Nation of Language και τον μοναδικό David Byrne να συνθέτουν μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά.

Την αρχή έκαναν οι Deadletter, επιβεβαιώνοντας γιατί συγκαταλέγονται στα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της βρετανικής σκηνής. Με ένταση, αυτοπεποίθηση και χαρακτηριστική σκηνική παρουσία, παρουσίασαν ένα σετ που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Στη συνέχεια, οι Nation of Language εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κέρδισαν το κοινό με τον υποβλητικό συνδυασμό synth-pop και post-punk που τους έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο συναρπαστικά συγκροτήματα της γενιάς τους.

Nation of Language
Nation of Language

Το φινάλε ανήκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στον David Byrne. Συνοδευόμενος από την εξαιρετική μπάντα του, παρέδωσε ένα καθηλωτικό show υψηλής αισθητικής, όπου η μουσική, η κίνηση και το θεατρικό στοιχείο συνυπήρχαν με τρόπο απόλυτα φυσικό. Αντλώντας υλικό τόσο από τη σπουδαία προσωπική του διαδρομή όσο και από την ανεκτίμητη παρακαταθήκη των Talking Heads, ο Byrne κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή.

Release Athens x SNF Nostos
Release Athens x SNF Nostos

Από το εναρκτήριο “Heaven” και τα “Strange Overtones”, “(Nothing But) Flowers» και “Independence Day”, μέχρι το εντυπωσιακό κλείσιμο με τα “Psycho Killer”, “Life During Wartime”, “Once in a Lifetime”, “Everybody’s Coming To My House” και “Burning Down The House”, η βραδιά εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή της ζωντανής μουσικής, από εκείνες που μένουν στη μνήμη πολύ μετά το τελευταίο χειροκρότημα.

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