Ο NATE SMITH έρχεται στο Φ hill Sessions - Τετάρτη 8 Ιουλίου στο θέατρο Δόρα Στράτου

Ο Nate Smith, ένας από τους πιο επιδραστικούς και περιζήτητους ντράμερ της σύγχρονης μουσικής σκηνής, θα βρεθεί μαζί με το εκπληκτικό κουαρτέτο του στο Θέατρο «Δόρα Στράτου», την Τετάρτη 8 Ιουλίου για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. Με τη μοναδική του ικανότητα να γεφυρώνει τη jazz, το funk, το hip-hop και τη σύγχρονη groove μουσική, ο Nate Smith μετατρέπει κάθε εμφάνισή του σε μια δυναμική ζωντανή εμπειρία βαθιάς μουσικότητας.

Ο Nate Smith δημιούργησε το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, “LIVE ACTION” (για το οποίο έλαβε φέτος δύο GRAMMY AWARDS, το ένα για το καλύτερο Alternative Jazz Album), ως ένα project με επίκεντρο τον παραγωγό, στα πρότυπα του Quincy Jones. Όπως εξηγεί ο ίδιος: «Ήταν ένας τρόπος να ενεργοποιήσω όλες αυτές τις σχέσεις που έχω χτίσει τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια μετά την πανδημία, πολλές από αυτές μέσω των κοινωνικών δικτύων». Στο άλμπουμ συμμετέχουν οι πνευστοί Josh Johnson και Marquis Hill, ο ράπερ JSWISS, οι κιθαρίστες Charlie Hunter και Lionel Loueke, οι μπασίστες Michael League, Ben Williams και CARRTOONS, οι DJ Harrison και Kiefer στα πλήκτρα, το φωνητικό σύνολο säje και ο τραγουδιστής Jermaine Holmes, καθώς και η Lalah Hathaway, η οποία ερμηνεύει μια τολμηρή διασκευή του “Automatic”, της επιτυχίας του 1984 των The Pointer Sisters.

Παρότι το άλμπουμ είναι αποτέλεσμα συνεργασιών, ο Nate Smith διατηρεί έναν συνεκτικό ήχο μέσα από μια πειθαρχημένη προσέγγιση: «Ήθελα να κάνω έναν δίσκο που να ακούγεται σαν να ηχογραφήθηκε σε κασέτα στο υπνοδωμάτιό μου», λέει. «Περιόρισα τις επιλογές μου. Χρησιμοποίησα αναλογικό εξοπλισμό. Χρησιμοποίησα τα ίδια όργανα σε όλο το άλμπουμ. Έκανα δύο ή τρια takes για κάθε κομμάτι, χωρίς copy–paste ή κάτι παρόμοιο. Όλα τα όργανα στο άλμπουμ παίζονται ζωντανά, τίποτα δεν είναι προγραμματισμένο ή σε sequencer». Από αυτή τη φιλοσοφία προκύπτει και ο τίτλος “LIVE ACTION”, και είναι αυτό ακριβώς το πνεύμα που κάνει τον Nate Smith έναν περιζήτητο συνεργάτη και ένα από τα πιο δημιουργικά μυαλά της σύγχρονης μουσικής.

NATE SMITH

LIVE ACTION tour

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΟ ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

Γεννημένος στο Norfolk της Βιρτζίνια, και αφοσιωμένος στη μουσική από την εφηβεία του, ο Smith προσκλήθηκε από τη Betty Carter να συμμετάσχει στο θρυλικό πρόγραμμα Jazz Ahead, παίζοντας ντραμς στο Blue Note της Νέας Υόρκης μαζί της σε ηλικία μόλις 20 ετών. Η επαγγελματική του πορεία ως τραγουδοποιός και παραγωγός ξεκίνησε το 2001 με το τραγούδι “Heaven Can Wait” του Michael Jackson. Το 2003 εντάχθηκε στο συγκρότημα του Dave Holland, με το οποίο περιόδευσε σε όλο τον κόσμο. Το 2008 ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία, αρχικά ως σόλο καλλιτέχνης και αργότερα με το συγκρότημά του, KINFOLK. Το 2017 έλαβε δύο υποψηφιότητες για Grammy για το άλμπουμ “KINFOLK: Postcards from Everywhere” στις κατηγορίες Best Arrangement, Instrumental or A Cappella και Best Instrumental Composition (για τη σύνθεσή του “Home Free (for Peter Joe)”. Ως μέλος του Dave Holland Octet είχε λάβει ακόμη μία υποψηφιότητα το 2011 στην κατηγορία Best Large Jazz Ensemble Album. Το 2026 του απονεμήθηκαν δύο Grammy για το άλμπουμ “LIVE ACTION” στις κατηγορίες Best Alternative Jazz Album και Best Arrangement, Instruments and Vocals (για το κομμάτι "Big Fish").

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Nate Smith έχει συνεργαστεί και περιοδεύσει με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Brittany Howard, Pat Metheny, Ravi Coltrane, Van Hunt, Childish Gambino, Norah Jones, Jon Batiste, Vulfpeck, Lauren Daigle, The Fearless Flyers, Chris Potter, Kiefer, CARRTOONS, Charlie Hunter και Kurt Elling. Έχει εμφανιστεί στο εξώφυλλο του περιοδικού Modern Drummer και έχει παίξει ως μέλος της house band της εκπομπής Late Night with Seth Meyers.

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από μια σειρά viral βίντεο, ο Nate Smith έχει αναδειχθεί και ως μια νέα μορφή influencer: ένας ιδιαίτερα δημοφιλής δάσκαλος που κάνει κατανοητές σύνθετες ρυθμικές αρχές. Αυτός ο ρόλος επεκτάθηκε το 2018 με το project Pocket Change ενώ ακολούθησε και το Pocket Change 2: Mad Currency το 2023.

Nate Smith

Τετάρτη 8 Ιουλίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 33€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 30€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 36€

