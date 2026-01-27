Ο Neil Young δίνει δωρεάν όλα τα τραγούδια τους στους Γροιλανδούς και «ρίχνει άκυρο» στην Amazon λόγω Τραμπ

Δωρεάν δίνει όλα τα τραγούδια του στη Γροιλανδία, ο Νηλ Γιάνγκ (Neil Young), ως μια «απάντηση» στις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πλήρης κατάλογος των έργων του Young και ένα τεράστιο αρχείο ζωντανών συναυλιών, αποσπασμάτων από στούντιο και ταινιών συναυλιών είναι διαθέσιμα στο Neil Young Archives σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση ήχου. Οι τιμές κυμαίνονται από 24,99 έως 99,99 δολάρια το χρόνο, αλλά ο ίδιος μόλις τα χάρισε όλα στον λαό της Γροιλανδίας ως απάντηση στις απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της χώρας.

«Ελπίζω ότι η μουσική και οι μουσικές ταινίες μου θα ανακουφίσουν λίγο από το αδικαιολόγητο άγχος και τις απειλές που βιώνετε από την αντιδημοφιλή και, ελπίζω, προσωρινή κυβέρνησή μας», έγραψε. «Είναι ειλικρινής μου επιθυμία να μπορείτε να απολαύσετε όλη τη μουσική μου στο όμορφο σπίτι σας στη Γροιλανδία, στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

Αυτή είναι μια προσφορά ειρήνης και αγάπης. Όλη η μουσική που έκανα τα τελευταία 62 χρόνια είναι δική σας για να την ακούσετε. Μπορείτε να την ανανεώσετε δωρεάν όσο βρίσκεστε στη Γροιλανδία. Ελπίζουμε ότι και άλλες οργανώσεις θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Neil Young: Κόβει μαχαίρι και τις σχέσεις με την Amazon

Εκτός από το δώρο στη Γροιλανδία, ο Νηλ Γιανγκ, «κόβει μαχαίρι» τη συνεργασία με την Amazon, πάλι λόγω Γροιλανδίας και λόγω τη στήριξη του Jeff Bezos στην ICE.



«Η Amazon ανήκει στον Jeff Bezos, έναν δισεκατομμυριούχο υποστηρικτή του προέδρου», έγραψε. «Η διεθνής πολιτική του προέδρου και η υποστήριξή του προς την ICE με καθιστούν αδύνατο να αγνοήσω τις ενέργειές του. Αν νιώθετε όπως εγώ, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να μην χρησιμοποιείτε την Amazon. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποφύγετε την Amazon και να υποστηρίξετε μεμονωμένους Αμερικανούς και αμερικανικές εταιρείες που παρέχουν τα ίδια προϊόντα. Το έχω κάνει αυτό με τη μουσική μου και όσοι την αναζητούν μπορούν να τη βρουν σε πολλά άλλα μέρη».

«Τα δισκοπωλεία διαθέτουν όλα τα βινύλια και τα CD μου, ενώ ο κόσμος της ψηφιακής μουσικής προσφέρει πολλές εναλλακτικές επιλογές για να αγοράσετε τη μουσική μου, αν σας αρέσει», συνέχισε. «Η μουσική μου δεν θα είναι ποτέ διαθέσιμη στο Amazon, όσο ανήκει στον Bezos. Η θέση μου είναι δυστυχώς επιζήμια για τη δισκογραφική μου εταιρεία βραχυπρόθεσμα, αλλά πιστεύω ότι το μήνυμα που στέλνω είναι σημαντικό και σαφές. Σας ευχαριστώ που αγοράζετε μουσική τοπικά και από ανεξάρτητες ψηφιακές υπηρεσίες», δήλωσε.

