Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα

Ο Πάνος Βλάχος
Ο Πάνος Βλάχος έρχεται με μία μοναδική συναυλία την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Θέατρο Βράχων, στον Βύρωνα, στη «Σκιά των Βράχων» όπως την αποκαλεί ο ίδιος, στις 09:00 το βράδυ.

  • Αλέξανδρος Κούρος: drums - keyboards
  • Λάμπης Κουντουρόγιαννης: κιθάρα
  • Αντωνία Τσολάκη: μπάσο
  • Φοίβος Μποζάς: σαξόφωνο
  • Χρήστος Σπηλιόπουλος: τρομπόνι
  • Κώστας Φόρτσας: πνευστά
  • Βασίλης Γκορίτσας: keyboards - ακορντεόν
  • Επιμέλεια - σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης
  • Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη
  • Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς
  • Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός
  • Παραγωγή: Imaginart Live

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

 

 

