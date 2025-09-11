Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται με μία μοναδική συναυλία την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Θέατρο Βράχων, στον Βύρωνα, στη «Σκιά των Βράχων» όπως την αποκαλεί ο ίδιος, στις 09:00 το βράδυ.

Αλέξανδρος Κούρος: drums - keyboards

Λάμπης Κουντουρόγιαννης: κιθάρα

Αντωνία Τσολάκη: μπάσο

Φοίβος Μποζάς: σαξόφωνο

Χρήστος Σπηλιόπουλος: τρομπόνι

Κώστας Φόρτσας: πνευστά

Βασίλης Γκορίτσας: keyboards - ακορντεόν

Επιμέλεια - σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης

Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη

Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς

Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός

Παραγωγή: Imaginart Live

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Θέατρο Βράχων - Στην Σκιά των Βράχων, Βύρωνας

Προπώληση εισιτηρίων: more.com, https://www.more.com/gr-el/tickets/music/panos-blaxos-theatro-braxon/

Early Birds: 13€

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€