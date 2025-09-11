Ο Πάνος Βλάχος ζωντανά στο Θέατρο Βράχων με χωρίς πρόγραμμα

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται με μία μοναδική συναυλία την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Θέατρο Βράχων, στον Βύρωνα, στη «Σκιά των Βράχων» όπως την αποκαλεί ο ίδιος, στις 09:00 το βράδυ.
- Αλέξανδρος Κούρος: drums - keyboards
- Λάμπης Κουντουρόγιαννης: κιθάρα
- Αντωνία Τσολάκη: μπάσο
- Φοίβος Μποζάς: σαξόφωνο
- Χρήστος Σπηλιόπουλος: τρομπόνι
- Κώστας Φόρτσας: πνευστά
- Βασίλης Γκορίτσας: keyboards - ακορντεόν
- Επιμέλεια - σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης
- Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη
- Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς
- Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός
- Παραγωγή: Imaginart Live
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
- Ώρα έναρξης: 21.00
- Θέατρο Βράχων - Στην Σκιά των Βράχων, Βύρωνας
- Προπώληση εισιτηρίων: more.com, https://www.more.com/gr-el/tickets/music/panos-blaxos-theatro-braxon/
- Early Birds: 13€
- Προπώληση: 15€
- Ταμείο: 18€
