O πρώτος Έλληνας που διασκευάστηκε από μέταλ συγκρότημα δεν ήταν οι Τρύπες

Το απόλυτο viral της Αθήνας, της Ελλάδας, όσων Ελλήνων πατούν το πόδι τους στον πλανήτη γη τις τελευταίες μέρες, ήταν εκείνη η διασκευή του «Δεν Χωράς Πουθενά» του θρυλικού σχήματος Τρύπες, από τους Metallica, που έδειξαν και στο ΟΑΚΑ ότι παραμένουν η απόλυτη, κραταία δύναμη του heavy metal. Η διασκευή ήταν αυθόρμητη, όμορφη, είχε και λίγο "syrtaki" μέσα για το φολκλόρ της εμπειρίας και έχει ξεσηκώσει ένα σωρό συζητήσεις για το αν ταίριαξε στη συνολική εμπειρία της συναυλίας ή όχι.

Κάπου εδώ ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μπορεί και να χαμογελάει πονηρά

Στη συζήτηση για το αν οι Metallica ήταν το πρώτο ξένο metal σχήμα που έπαιξε ελληνικό ροκ, πρέπει να βάλουμε μια υποσημείωση, με έντονη γραμματοσειρά, με επικό χαρακτήρα, να θυμίζει πάπυρο ύστερα από μάχη. Θα εξηγήσουμε.

Τον Μάιο του 1997, το γερμανικό speed metal συγκρότημα των Grave Digger είχαν ηχογραφήσει ζωντανά το τραγούδι «Ελλάς» («τι θα γίνει φίλε μου, με-μάαααας!») κατά τη διάρκεια συναυλιών τους στην Ελλάδα. Δεν τους αδικούμε για την επιλογή, ο στίχος διαβάζεται πιο εύκολα στα λατινικά από το "hairetismata loipon stin eksoysia" και η μουσική είναι το ίδιο, αν όχι αρκετά πιο επική σε σύγκριση με άλλες επιτυχίες του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι "Hellas Hellas" είχε ενταχθεί σε ένα μίνι άλμπουμ με τίτλο "The Dark of The Sun" με αναγραφή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου ως συμμετοχή, αλλά και σε μια συλλογή με τίτλο "Lost tunes from the vault», που κυκλοφόρησε το 2003. To θρυλικό «Ελλάς» ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και ενσωματώθηκε στο δίσκο «Χορεύω», που κυκλοφόρησε το 1989.

Το οπισθόφυλλο του μίνι άλμπουμ των Grave Digger