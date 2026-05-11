Metallica: Το παρασκήνιο πίσω από την επιλογή του «Ζορμπά» και του «Δε χωράς πουθενά»

Veni vidi vici! Ιούλιος Καίσαρας; Όχι! Metallica οι οποίοι ήλθον, είδον και ενίκησαν. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και για ένα γεμάτο δίωρο οι «Τάλικα» έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο: Σάρωσαν!

Δεν είναι και λίγο να κάνεις 90.000 ανθρώπους να χοροπηδάνε στον ρυθμό που εσύ δίνεις. Και μέσα σε αυτούς τους 90.000 ήταν και αρκετοί (αλλά όχι πολλοί, όπως έλεγαν οι κακές γλώσσες) που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη, προγενέστερη επαφή ούτε με το συγκρότημα, ούτε πολύ περισσότερο με το heavy ή thrash metal.

Το να βλέπεις, λοιπόν, ανθρώπους άσχετους (έκαναν μπαμ) με τη φάση να χτυπιούνται στον ρυθμό του Seek & Destroy, ε δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο.

Οι Metallica έχουν καταφέρει (το κάνουν ήδη από το Black Album αυτό) να βάζουν το metal στα αυτιά ανθρώπων που δεν τους αρέσει η συγκεκριμένη μουσική. Και πως το έχουν καταφέρει αυτό;

Μα φυσικά με το marketing. Για τους σκληροπυρηνικούς (συντηρητικούς μεταλλάδες) αυτό μεταφράζεται σε «ξεπούλημα». Για όλους τους υπόλοιπους είναι ένας τρόπος να μεγαλώσει μία σκηνή που ξεκίνησε από τα πιο σκοτεινά και υπόγεια underground club και έφτασε να γεμίζει τεράστια στάδια ανά τον κόσμο.

Πώς δουλεύει το marketing των Metallica; Βασικός του πυρήνας είναι το να κάνει τον οπαδό να νιώσει ότι η μπάντα ενδιαφέρεται για εκείνον σε απόλυτο βαθμό. Από τις συλλεκτικές μπλούζες και τις εκατοντάδες πένες που πέταξαν τα μέλη του συγκροτήματος στους οπαδούς που είχαν προλάβει να πιάσουν κάγκελο, μέχρι το να παίζουν διάσημα εγχώρια τραγούδια.

Ποιος να φανταζόταν όταν ξεκινούσε η συναυλία του περασμένου Σαββάτου πως στα μισά θα ακούγαμε τον Kirk Hammett και τον Robert Trujillo να «τζαμάρουν» πάνω στη σκηνή και να παίζουν Μίκη Θεοδωράκη και Τρύπες.

Ο Kirk Hammett έδειξε το ταλέντο του και στην... πενιά, ενώ ο Robert Trujillo έδειξε πως εκτός από την επιβλητική μπασογραμμή που «κρατάει» τα τραγούδια μπορεί να τραγουδάει και Γιάννη Αγγελάκα!

Πώς φτάσαμε, όμως, στο να επιλέξουν οι «Τάλικα» τον «Ζορμπά» και το «Δε χωράς πουθενά»;

Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο. Οι άνθρωποι του συγκροτήματος επικοινώνησαν με το επίσημο fan club Hellas Metallica και ζήτησαν από τα παιδιά εκεί να τους προτείνουν δύο τραγούδια που να είναι κάτι σαν σήμα κατατεθέν της ελληνικής μουσικής.

Εκείνοι αρχικά τους πρότειναν τον Ζορμπά και την Μισιρλού. Η απάντηση από την πλευρά του συγκροτήματος ήταν πως ο Ζορμπας του Μίκη Θεοδωράκη ήταν μία εξαιρετική ιδέα αλλά η Μισιρλού θα έπρεπε να αντικατασταθεί από κάτι πιο... ροκ, κάτι που να σηκώσει στο πόδι ολόκληρο το στάδιο.

Στο τραπέζι «έπεσε» και το Non Serviam των Rotting Christ! Το ζήτημα, ωστόσο, με το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πως ναι μεν προέρχεται από μία από τις μεγαλύτερες black metal μπάντες στον κόσμο, ναι μεν οι RC έχουν δεσμούς αγάπης και πάθους με το ελληνικό metal κοινό αλλά η απήχηση σε ένα κοινό μη εκπαιδευμένο στον extreme ήχο της black metal δεν θα έφερνε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο «Δε χωράς πουθενά» από τις Τρύπες που προφανέστατα και κρατούν ακόμα τα σκήπτρα της καλύτερης εγχώριας ροκ μπάντας. Η επιλογή άρεσε στους ανθρώπους των Metallica και κάπως έτσι προέκυψε ο «Ζορμπάς» και το «Δε χωράς πουθενά» με τους Kirk Hammett και Robert Trujillo να τα προετοιμάζουν πολλούς μήνες πριν τελικά τα εκτελέσουν μπροστά σε 90.000 παραληρούντες οπαδούς τους το περασμένο Σάββατο στο ΟΑΚΑ.