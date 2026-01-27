Ο Sivert Høyem, η εμβληματική φωνή των Madrugada, έρχεται για μια συναυλία στην Αθήνα

Ο Sivert Høyem, ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της Νορβηγίας, γνωστός τόσο ως ο επιβλητικός frontman των Madrugada όσο και για τη σπουδαία σόλο καριέρα του, επιστρέφει στην Ευρώπη το 2026 με μια περιοδεία που γιορτάζει ταυτόχρονα σημαντικούς σταθμούς και νέα ξεκινήματα.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί ζωντανά στην Αθήνα, για πρώτη φορά στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, σε μια καθηλωτική συναυλία όπου η βαθιά, γνώριμη φωνή του θα συναντήσει τον φυσικό της χώρο, κάτω από τον έναστρο ουρανό της πόλης.

Μετά την κυκλοφορία των δύο τελευταίων άλμπουμ του, On an Island (2024) και του ολοκαίνουργιου Dancing Headlights (2025), ο Høyem επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση του ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σκανδιναβικής μουσικής. Τα τραγούδια του ξεχωρίζουν για την ωμή, μελαγχολική ομορφιά τους, θυμίζοντας τα απέραντα βόρεια τοπία της πατρίδας του, ενώ οι ζωντανές του εμφανίσεις είναι τόσο έντονες όσο και αξέχαστες.

Στις 23 Ιανουαρίου 2026, κυκλοφόρησε το The Best Of, μια συλλογή που συγκεντρώνει τα σημαντικότερα κομμάτια της σόλο καριέρας του Høyem, από εμβληματικά τραγούδια μέχρι τα πιο προσωπικά κομμάτια όπου η φωνή του στέκεται μόνη στο προσκήνιο. Το άλμπουμ δεν είναι απλώς μια συλλογή, αλλά το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη του οποίου το έργο συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων με μια μοναδική μουσική ταυτότητα, αποτυπώνοντας όχι μόνο τη μουσική, αλλά και την ατμόσφαιρα, τις ιστορίες και τη διακριτικά σκοτεινή ομορφιά που τον χαρακτηρίζει. Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο ψηφιακά παγκοσμίως και θα είναι διαθέσιμο σε βινύλιο στην Ελλάδα από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Το 2026 σηματοδοτεί και μια σειρά από επετείους για τον Høyem, τόσο σε προσωπικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Δύο από τα σόλο άλμπουμ του, Lioness και Exiles, κλείνουν δέκα και είκοσι χρόνια αντίστοιχα, ενώ ο ίδιος γιορτάζει τα πενήντα του χρόνια. Πέρα όμως από τους αριθμούς, αυτή η περιοδεία αποτελεί έναν φόρο τιμής σε μια ζωή αφιερωμένη στη μουσική και σε έναν καλλιτέχνη που μπορεί να γεμίσει έναν χώρο με μία και μόνο νότα.

Μαζί με τη σταθερή του μπάντα, ο Høyem θα οδηγήσει το κοινό σε στιγμές-σταθμούς από ολόκληρη την καριέρα του: από ολοκαίνουργιο υλικό έως διαχρονικά τραγούδια όπως τα Prisoner of the Road, Moon Landing, Into the Sea και το εμβληματικό Majesty των Madrugada. Κάθε βραδιά θα είναι μοναδική, γεμάτη εκπλήξεις, σπάνιες στιγμές και ιδιαίτερα, εσωτερικά περάσματα — στο απόλυτο πνεύμα του Høyem.

Περισσότερο από μια απλή γιορτή, αυτή η περιοδεία είναι μια πρόσκληση να βιώσει κανείς τη φωνή, την παρουσία και την ένταση που έχουν καταστήσει τον Sivert Høyem μια εμβληματική μορφή της νορβηγικής μουσικής.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Tετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 12:00 μέσω του Highpriority.Ticketmaster.gr.