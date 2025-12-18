Ο Σωκράτης Μάλαμας μόλις ανακοίνωσε νέο άλμπουμ - «Εφήμερα» σε Spotify/YouTube

Στο τέλος του 2025, ο Σωκράτης Μάλαμας κυκλοφορεί

ένα νέο άλμπουμ με 9 τραγούδια

εφήμερα

Διαθέσιμο στο Spotify , στο Apple Music , στο Deezer και στο YouTube

Track List

1. Το Παράσημο

Στίχοι: Φωτεινή Λαμπρίδη | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας

2. Ένα παιδί

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας & Δημήτρης Μπάκουλης

3. Όταν λείπεις

Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας

4. Απ΄ το ποτάμι ως τη θάλασσα

Στίχοι: Γιώργος Αθανασόπουλος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Πέτρος Μάλαμας

5. Άστρο

Στίχοι & Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης

6. Γύρνα Πίσω

Στίχοι & Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Τζώρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας

7. Εκατό μέρες βρέχει

Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας, Τζώρτζια Κεφαλά | Φωνητικά: Γιάννης Μάλαμας

8. Ήσουν η βασίλισσά μου

Στίχοι: Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας

Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας |Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης

9. Είναι παντού

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης

Συντελεστές

Ενορχήστρωση: Γιάννης Δίσκος σε συνεργασία με τον Σωκράτη Μάλαμα και των μουσικών

που συμμετείχαν

Παραγωγή: Σωκράτης Μάλαμας

Επιμέλεια Παραγωγής: Γιάννης Παξεβάνης

Εκτέλεση Παραγωγής και Management: Artys // Novel Vox

Ηχογράφηση: Γιάννης Παξεβάνης // Subway Recording Studios

Μίξη & Mastering: Γιάννης Παξεβάνης

Artwork: Φίλιππος Κοκκαλιάρης