Ο Σωκράτης Μάλαμας μόλις ανακοίνωσε νέο άλμπουμ - «Εφήμερα» σε Spotify/YouTube

Στο τέλος του 2025, ο Σωκράτης Μάλαμας κυκλοφορεί
ένα νέο άλμπουμ με 9 τραγούδια
εφήμερα
Διαθέσιμο στο Spotify, στο Apple Music, στο Deezer και στο YouTube
INFO
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ
Νέο άλμπουμ
εφήμερα
Διαθέσιμο στο Spotify, στο Apple Music, στο Deezer και στο YouTube
Track List
1. Το Παράσημο
Στίχοι: Φωτεινή Λαμπρίδη | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας
2. Ένα παιδί
Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας & Δημήτρης Μπάκουλης
3. Όταν λείπεις
Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας
4. Απ΄ το ποτάμι ως τη θάλασσα
Στίχοι: Γιώργος Αθανασόπουλος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Πέτρος Μάλαμας
5. Άστρο
Στίχοι & Μουσική: Κωνσταντίνος Βήτα | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης
6. Γύρνα Πίσω
Στίχοι & Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Τζώρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας
7. Εκατό μέρες βρέχει
Στίχοι: Κλέλια Ρένεση | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας, Τζώρτζια Κεφαλά | Φωνητικά: Γιάννης Μάλαμας
8. Ήσουν η βασίλισσά μου
Στίχοι: Σωκράτης Ανδρέα Παναγιωτάτος | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας
Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας |Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης
9. Είναι παντού
Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου | Μουσική: Σωκράτης Μάλαμας | Τραγούδι: Σωκράτης Μάλαμας | Φωνητικά: Δημήτρης Μπάκουλης
Συντελεστές
Ενορχήστρωση: Γιάννης Δίσκος σε συνεργασία με τον Σωκράτη Μάλαμα και των μουσικών
που συμμετείχαν
Παραγωγή: Σωκράτης Μάλαμας
Επιμέλεια Παραγωγής: Γιάννης Παξεβάνης
Εκτέλεση Παραγωγής και Management: Artys // Novel Vox
Ηχογράφηση: Γιάννης Παξεβάνης // Subway Recording Studios
Μίξη & Mastering: Γιάννης Παξεβάνης
Artwork: Φίλιππος Κοκκαλιάρης
- Αυτός είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη - Οι κοινές φωτογραφίες τους
- Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία»
- Ρούτσι: «Να πω στον Πλακιά ότι δεν μαζέψαμε λεφτά για να τα φάμε» - Τι απαντά για το «κίνημα» Καρυστιανού
- Κάτοικος της πιο κρύας πόλης του κόσμου περιγράφει τι φοράει για να βγει στους -50°C
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.