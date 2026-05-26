Ο Westside Gunn, ο κορυφαίος εκπρόσωπος του underground hip-hop, έρχεται στην Αθήνα στις 29 Μαΐου

Ο Westside Gunn αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο στο σύγχρονο τοπίο της hip-hop: διαχρονικά αρνείται να περιοριστεί σε καλούπια, είτε καλλιτεχνικά είτε σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Όταν οι περισσότεροι καλλιτέχνες κινούνται προς μία κατεύθυνση, εκείνος επιλέγει συνειδητά την αντίθετη και το κάνει χωρίς καμία διάθεση απολογίας.

Ως ιδρυτής της επιδραστικής δισκογραφικής Griselda Records, πίσω από τα εμβληματικά του ad-libs και την εκκεντρική του προσωπικότητα κρύβεται ένας αληθινός οραματιστής: ένας ιδιαίτερα σεβαστός και πολυδιάστατος δημιουργός, που ισορροπεί ανάμεσα στους ρόλους του καλλιτέχνη, επιμελητή, δισκογραφικού παράγοντα, creative και fashion icon.



Στα μέσα της δεκαετίας του 2010, πραγματοποίησε το breakthrough ως η κινητήρια δύναμη πίσω από τη Griselda, μαζί με τους Conway the Machine και Benny the Butcher. Με τη χαρακτηριστική του φωνή και την έντονη αγάπη του για την πολυτέλεια, την τέχνη και τη μόδα, καθιερώθηκε ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές εντός και εκτός Νέας Υόρκης, μέσα από έργα όπως τα «FLYGOD» (2016) και «Pray for Paris» (2020).



Με το «HEELS HAVE EYES», ο Gunn κινήθηκε προς μια νέα κατεύθυνση: μια σειρά από τρία σύντομα, επιμελημένα projects, όπου ο χαρακτηριστικός του ήχος, ο σταθερός κύκλος συνεργατών του και η εμμονή του στη λεπτομέρεια συνυπάρχουν αρμονικά. Ο ρόλος του ως επιμελητή έρχεται πλέον στο προσκήνιο και η μουσική του μοιάζει με μια προσεκτικά στημένη έκθεση, όπου η αισθητική, η ατμόσφαιρα και η λεπτομέρεια έχουν την ίδια βαρύτητα με τους στίχους.

