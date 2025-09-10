Μενού

Ο Ζερόμ Καλούτα στο Κύτταρο με Soul, Funk και Afrobeat

Ο Ζερόμ Καλούτα επιστρέφει στο Κύτταρο Live Stage με μια πολυσυλλεκτική μουσική βραδιά.

Reader symbol
Newsroom
Ζερόμ Καλούτα
Ζερόμ Καλούτα | ©Vaggelis Lefteris
  • Α-
  • Α+

Ο Ζερόμ Καλούτα επιστρέφει στη σκηνή του Κύτταρο Live Stage την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, εγκαινιάζοντας τη νέα σεζόν με μια συναυλία που συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη και πολιτισμικές επιρροές.

Με εξαμελή μπάντα και τρεις προσκεκλημένους καλλιτέχνες, ο Καλούτα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στη soul, το hip hop, τη funk και την afrobeat.

Στη σκηνή θα βρεθούν μαζί του η Νίνα Μαζάνη, ο MC Yinka και ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ενώ τη μουσική συνοδεία αναλαμβάνουν οι Ιωάννα Καλλιτσάντση, Νίκος Αναστασιάδης, Οδυσσέας Αποστολόπουλος, Μιχάλης Καραγιάννης, Βίκτωρ Κουλουμπής και Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος.

ζερόμ καλούτα που
Ζερόμ Καλούτα | ©Giota Efremidou

 

Η βραδιά αναμένεται να έχει έντονο ρυθμό και σκηνική ενέργεια, με τον Καλούτα να συνεχίζει την εξερεύνηση του ήχου που τον χαρακτηρίζει, γεφυρώνοντας μουσικές παραδόσεις και σύγχρονες τάσεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΜΟΥΣΙΚΗ