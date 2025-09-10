Ο Ζερόμ Καλούτα στο Κύτταρο με Soul, Funk και Afrobeat

Ο Ζερόμ Καλούτα επιστρέφει στη σκηνή του Κύτταρο Live Stage την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, εγκαινιάζοντας τη νέα σεζόν με μια συναυλία που συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη και πολιτισμικές επιρροές.

Με εξαμελή μπάντα και τρεις προσκεκλημένους καλλιτέχνες, ο Καλούτα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στη soul, το hip hop, τη funk και την afrobeat.

Στη σκηνή θα βρεθούν μαζί του η Νίνα Μαζάνη, ο MC Yinka και ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ενώ τη μουσική συνοδεία αναλαμβάνουν οι Ιωάννα Καλλιτσάντση, Νίκος Αναστασιάδης, Οδυσσέας Αποστολόπουλος, Μιχάλης Καραγιάννης, Βίκτωρ Κουλουμπής και Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος.

Ζερόμ Καλούτα | ©Giota Efremidou

Η βραδιά αναμένεται να έχει έντονο ρυθμό και σκηνική ενέργεια, με τον Καλούτα να συνεχίζει την εξερεύνηση του ήχου που τον χαρακτηρίζει, γεφυρώνοντας μουσικές παραδόσεις και σύγχρονες τάσεις.