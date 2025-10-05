Oasis: Εκτός περιοδείας ο κιθαρίστας Paul Arthurs - Διαγνώστηκε με καρκίνο

Μετά από χρόνια, η είδηση για την επανένωση των Oasis και τα «reunion tour» που ξεκινάνε μας γέμισαν εχνθουσιασμό. Ωστόσο, ο ενθουσιαμός μας «έφυγε» καιώς σήμερα αυτές τις ημέρες ότι ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Paul «Bonehead» Arthurs, διαγνώτηκε με καρκίνο και θα αποχωρήσει προσωρινά από τις περιοδίες.

Συγκεκριμένα, ο 60χρονος ροκ σταρ αποχωρεί από την παγκόσμια περιοδεία επανένωσης της μπάντας για να υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη.

Ο Arthurs μοιράστηκε την είδηση σε μια ειλικρινή ανάρτηση στο Instagram την Παρασκευή, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι διαγνώστηκε νωρίτερα φέτος και ότι εισέρχεται στην επόμενη φάση της θεραπείας.

«Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσα να συμμετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία», έγραψε ο Arthurs.

«Τώρα, πρέπει να κάνω ένα προγραμματισμένο διάλειμμα για την επόμενη φάση της θεραπείας μου, οπότε θα χάσω τις συναυλίες στη Σεούλ, το Τόκιο, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ».

Παραδέχτηκε ότι είναι πολύ λυπημένος που θα χάσει τις συναυλίες, αλλά υποσχέθηκε στους θαυμαστές του ότι αυτό δεν είναι το τέλος.

«Είμαι πολύ λυπημένος που θα χάσω αυτές τις συναυλίες», συνέχισε. «Αισθάνομαι καλά και θα επιστρέψω έτοιμος για τη Νότια Αμερική.

Περάστε υπέροχα αν πάτε αυτό το μήνα και θα σας δω ξανά στη σκηνή με το συγκρότημα τον Νοέμβριο», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Fox News