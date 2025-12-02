The Offspring & Bad Religion στο Release Athens 2026: Live στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους The Offspring και τους Bad Religion, την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Δύο μπάντες-πυλώνες του αμερικανικού punk rock, με τεράστια ιστορία και επιρροή, συναντιούνται για μια ηλεκτρισμένη βραδιά ασταμάτητης έντασης, που προμηνύεται ήδη ως μία από τις κορυφαίες στιγμές του καλοκαιριού.



Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!



Οι The Offspring είναι ένα από τα πιο καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία του σύγχρονου punk rock και από εκείνα που σφράγισαν ανεξίτηλα τον ήχο και την αισθητική των 90s. Προερχόμενοι από την Καλιφόρνια, κατάφεραν να μετατρέψουν την ωμή ενέργεια του punk σε παγκόσμιο φαινόμενο, με τραγούδια που συνδύαζαν εκρηκτικότητα, χιούμορ, ειρωνεία και κοινωνικό σχόλιο.



Με δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες επιτυχίες στα charts παγκοσμίως και διαχρονικά anthems που εξακολουθούν να ξεσηκώνουν μουσικές αρένες και φεστιβάλ, οι The Offspring απέδειξαν ότι το punk μπορεί να είναι ταυτόχρονα ακατέργαστο και μαζικό, αυθεντικό και απολύτως διαχρονικό. Η χαρακτηριστική φωνή του Dexter Holland, τα κοφτερά riffs του Noodles και οι καυστικοί στίχοι δημιούργησαν έναν άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο που μίλησε σε περισσότερες από μία γενιές.

Το 2024, οι Αμερικανοί γιόρτασαν μαζί μας τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ανυπέρβλητου “Smash”, σε μία βραδιά που έχει ήδη βρει τη θέση της στη δεκαετή πορεία του Release Athens Festival. Τώρα, επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού με νέο δίσκο, το εξαιρετικό “Supercharged”, και την ίδια αστείρευτη διάθεση να μας υπενθυμίσουν γιατί το punk παραμένει ζωντανό, επίκαιρο και εθιστικό.



Οι Bad Religion δεν είναι απλώς μια μεγάλη punk μπάντα αλλά ένα από τα πιο ξεχωριστά κεφάλαια ολόκληρης της σκηνής. Αποτέλεσαν έναν από τους βασικότερους πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε ολόκληρη η φιλοσοφία του σύγχρονου αμερικανικού punk και επηρέασαν αμέτρητες μπάντες - ανάμεσά τους, φυσικά, και οι The Offspring.

Από τα πρώτα τους βήματα συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου της Καλιφόρνιας, συνδυάζοντας την ωμή ενέργεια του hardcore με μελωδικά riffs και πολιτικοποιημένους, αιχμηρούς στίχους. Με περισσότερα από 17 άλμπουμ και αδιάκοπη παρουσία πάνω στη σκηνή, παραμένουν μία από τις πιο ισχυρές και αξιόπιστες live μπάντες στον κόσμο, καταφέρνοντας έτσι όχι μόνο να διατηρήσουν το πιστό παλιό κοινό τους, αλλά να συνεχίσουν να εμπνέουν νέες γενιές μουσικών και ακροατών.

Η συνύπαρξη των Bad Religion με τους The Offspring στην ίδια σκηνή, την ίδια βραδιά, δεν είναι απλώς μια μεγάλη συναυλιακή σύμπραξη, αλλά μια συνάντηση δύο συγκροτημάτων που διαμόρφωσαν, από διαφορετικές πλευρές, το σύγχρονο αμερικανικό punk.



Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 12:00, προς 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 120€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Σημαντικό: Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, μπορείς να αποκτήσεις όποιο εισιτήριο επιθυμείς για το Release Athens 2026 (γενικής εισόδου, VIP, συνδυαστικό και ΑμεΑ), σε 4 άτοκες δόσεις αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Για όλες τις πληροφορίες:

https://www.releaseathens.gr/4-atokes/

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.