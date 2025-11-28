Οι 2 μοναδικοί καλλιτέχνες που είχαν άδεια να ερμηνεύσουν τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι

Η περιοδεία της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, κατά την οποία πρόκειται να ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, έχει σηκώσει αντιδράσεις από μια μερίδα του καλλιτεχνικού κόσμου και κυρίως από τον γιο του μεγάλου συνθέτη, ο οποίος κινείται νομικά εναντίον του εγχειρήματος.

Μάλιστα, φημολογείται ότι ο Μάνος Χατζιδάκις έδωσε σαφή οδηγία στο γιο του Γιώργο, νόμιμο κληρονόμο του έργου του, για το ποιοι δύο Έλληνες καλλιτέχνες μπορούν να ερμηνεύουν τα τραγούδια του.

Ο λόγος για τον Μανώλη Λιδάκη και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη. Ο αδελφός του Μανώλη Λιδάκη μίλησε στην εκπομπή «Το 'Χουμε» στον ΣΚΑΙ λέγοντας: «Ναι, κάτι μου είχε πει ο αδελφός μου. Το θυμάμαι αυτό! Είπε αρκετά τραγούδια ο Μανώλης του Μάνου Χατζιδάκι. Επανεκτελέσεις βέβαια.

Βέβαια, βέβαια! (του έδινε την άδεια). Δεν είχε κανένα πρόβλημα με τον Μανώλη ο Μάνος Χατζιδάκις.

Ο Μάνος Χατζιδάκις είχε έρθει στο σπίτι μας και είχε φάει όταν τον πρωτογνώρισε τον Μανώλη. Του είχαμε κάνει το τραπέζι δηλαδή, η μητέρα μου. Αυτό πρέπει να έγινε το 1973, 13 ετών ήταν ο Μανώλης.

Εμείς φτωχή οικογένεια τότε, πήρε η μητέρα μου ένα κοτόπουλο, έκανε ένα φαγητό και από τότε τον ξεχώρισε τον Μανώλη.

Στην εκπομπή ανέσυραν και παλαιότερη δήλωσε του Αλκίνοου Ιωαννίδη επί του θέματος. «Όταν κυκλοφόρησε ο πρώτος μου δίσκος το 1993, μου έστειλε μήνυμα με κάποιον φίλο να πάω σπίτι του να τον γνωρίσω.

Αποφάσισα να τον συναντήσω παρουσιάζοντας του τις συνθέσεις που δούλευα εκείνη την εποχή. Μέχρι να τελειώσω, εκείνος αρρώστησε και η συνάντηση αναβλήθηκε.

Ύστερα, ένα πρωινό που το θυμάμαι σαν τώρα, κατέβηκα ως το περίπτερο να πάρω τσιγάρα. Και διάβασα στην εφημερίδα ότι έφυγε...».

Παρόλο που οι φήμες κάνουν λόγο για τον Μανώλη Λιδάκη και τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, εχθές (26/11) η Νάνα Μούσχουρη, μούσα του Χατζιδάκι και ερμηνεύτρια σε 37 τραγούδια του, τραγούδησε το «Χάρτινο το Φεγγαράκι» με τον Νίκο Αλιάγα στην Γαλλία.

Η ερμηνεύτρια, τραγούδησε στο πλαίσιο αφιερώματος στις «Μεγάλες Φωνές», στη γαλλική τηλεόραση.



