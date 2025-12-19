Οι 36 Ελληνικοί Χοροί του Νίκου Σκαλκώτα για πρώτη φορά σε διπλό βινύλιο

Δίχως αμφιβολία οι 36 Ελληνικοί Χοροί του Νίκου Σκαλκώτα αποτελούν μια από τις κορυφαίες πνευματικές κατακτήσεις του νεοελληνικού πολιτισμού.

Ήταν κατά συνέπεια μία πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία της ΛΥΡΑ η πρώτη παγκόσμια δισκογραφική τους παρουσίαση το 1991. Τότε, λίγο μετά την εμφάνιση του CD, η έκδοση περιορίστηκε στη συγκεκριμένη μορφή του δίσκου ακτίνας.

Σήμερα ύστερα από την τεχνολογική έκρηξη που έκτοτε επακολούθησε και την σταδιακή απαξίωση του CD, η επανέκδοση των «36 Ελληνικών Χορών» σε δίσκους βινυλίου σημαίνει ίσως ότι η «παλιά» τεχνολογία μπορεί ακόμα να προσφέρει: τόσο στο επίπεδο της μακρόχρονης διατηρησιμότητας ενός πολιτιστικού αγαθού όσο και σ’ εκείνο της νοσταλγίας για κάτι το ξεχωριστά οικείο που «διώξαμε» απ’ τη ζωή μας πριν της ώρας του.

Η ηχογράφηση έγινε στο Στούντιο "500" της Τηλεόρασης του Σβερντλόφσκ της Σοβιετικής Ένωσης στο διάστημα μεταξύ 23-27 Ιουλίου και 1-2 Οκτωβρίου 1990 με την Κρατική Φιλαρμονική Ορχήστρα Των Ουραλίων υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Βύρων Φιδετζή.

Το έργο εκδίδεται για πρώτη φορά σε ΔΙΠΛΟ ΒΙΝΥΛΙΟ 180γρ με 20σέλιδο ένθετο σε ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 001 έως 499

«Χαίρομαι πολύ που ύστερα από τόσα χρόνια η πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση των Χορών του Σκαλκώτα επανεκδίδεται σε δίσκους βινυλίου. Θυμάμαι ότι στη δεκαετία του ’90 ο αείμνηστος Κυριάκος Μαραβέλιας ήθελε να τους εκδώσει σε βινύλιο μαζί με το άλμπουμ των δύο δίσκων ακτίνας.

Εγώ τότε τον απέτρεψα λέγοντας του ότι το βινύλιο πέθανε …

Πού να ήξερα! Το βινύλιο ταπεινά επανέκαμψε και το CD πνέει πιθανότατα τα λοίσθια!

Εν πάσει περιπτώσει συγκινούμαι βαθύτατα, καθώς είχα αφιερώσει την ηχογράφηση στον πατέρα μου, προσωπικό φίλο του Νίκου Σκαλκώτα, και η τωρινή επανέκδοση τιμά τη μνήμη ενός υπέροχου ανθρώπου που πολλαπλά με ευεργέτησε.

Του αξέχαστου Κυριάκου Μαραβέλια»

Βύρων Φιδετζής

Οκτώβριος 2025

«Ο Σκαλκώτας, αδιαφιλονίκητα ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες του 20ου αιώνα, αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη δημιουργία και επεξεργασία των 36 Ελληνικών Χορών καθιστώντας τους έτσι ένα από τα σημαντικότερα έργα του.

Για πρώτη φορά, δόθηκε η ευκαιρία να ακουστεί το έργο αυτό στην ολότητα του και συνακόλουθα να πάρει τη θέση που του αξίζει στη σύγχρονη μουσική εργογραφία με την έκδοση του το 1991.

Η έκδοση των "Χορών" σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επί της πρυτανείας του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου ήταν επίσης σημαντική γιατί αποτέλεσε το πρώτο βήμα για μια μοναδική σειρά εκδόσεων από την εταιρεία "Λύρα".

Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της "Λύρα" Κυριάκος Μαραβέλιας και ο μαέστρος και μουσικός ερευνητής Βύρων Φιδετζής οραματίστηκαν μια σειρά εκδόσεων έργων Ελλήνων συνθετών λόγιας μουσικής η οποία εντέλει θα κατέγραφε μέρος της μουσικής δημιουργίας από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Ο πρόωρος χαμός του Κυριάκου Μαραβέλια δεν ακύρωσε το όραμα αυτό. Έτσι η "Λύρα" και ο Βύρων Φιδετζής συνέχισαν αυτό το έργο που μέχρι το 2007 αριθμούσε πάνω από 30 τίτλους σχηματίζοντας ένα corpus εκδόσεων λόγιας μουσικής Ελλήνων συνθετών που γινόταν προσιτό στο κοινό συχνά για πρώτη φορά. Οι "Χοροί" εκδόθηκαν τότε σε δίσκους ακτίνας (CD) μόνο.

Η επανέκδοση τους σε αριθμημένους (499 αντίτυπα) αναλογικούς δίσκους βινυλίου έρχεται να συμπληρώσει την προσπάθεια που ξεκίνησε σχεδόν 35 χρόνια πριν και να τιμήσει τους εμπνευστές της».

Πάνος Μαραβέλιας

Οκτώβριος 2025

«Οφείλουμε χάριτες στον Βύρωνα Φιδετζή, ακάματο ερευνητή της ελληνικής (και όχι μόνο) μουσικής ιστορίας, που συμπεριέλαβε, το 1991, στο πολυσχιδές έργο του, με τη συνδρομή τότε του Πανεπιστημίου Αθηνών, την για πρώτη φορά ηχογράφηση του συνόλου των (36) ελληνικών χορών του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Νίκου Σκαλκώτα.

Συνεχίζοντας τις σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητές του ο Βύρων Φιδετζής πρόκειται, όπως πληροφορούμαι, να ηχογραφήσει την, μάλλον άγνωστη στους σημερινούς Έλληνες, λυρική τραγωδία «Διδώ» του Διονύσιου Λαυράγκα.

Του εύχομαι να διατηρήσει τον δημιουργικό αυτόν ζήλο του και να συνεχίσει να εμπλουτίζει τη σύγχρονη πολιτιστική εικόνα της χώρας μας».

Μιχάλης Σταθόπουλος

Οκτώβριος 2025