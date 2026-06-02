Οι Armand Hammer έρχονται στο Gazarte στις 6 Ιουνίου από το Plisskën Festival

Οι Armand Hammer - το project που αποτελείται από τους ράπερ ELUCID και billy woods - και ο παραγωγός The Alchemist παρουσιάζουν το «Super Nintendo», το πρώτο single από το νέο τους άλμπουμ Mercy, που κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου μέσω της Backwoodz Studioz.

Το Mercy είναι το πρώτο άλμπουμ των Armand Hammer μετά το We Buy Diabetic Test Strips του 2023, ένα έργο που το The Observer περιέγραψε ως «an exceptional record that deserves your time and headphones», ενώ το The Line Of Best Fit το χαρακτήρισε «την πιο απαιτητική και εντυπωσιακή δουλειά τους μέχρι σήμερα». Το Beats Per Minute το αποκάλεσε «μια τεράστια επιτυχία».

Για σχεδόν μια δεκαετία ως ντουέτο, και ακόμη περισσότερο ως σόλο καλλιτέχνες, οι Armand Hammer έχουν αφήσει ένα αισθητό αποτύπωμα στη σύγχρονη ραπ και hip-hop σκηνή. Κατά στιγμές τόσο οξυδερκείς όσο και συναισθηματικά συντριπτικοί, οι στίχοι τους ξετυλίγουν νήματα κοινωνικοπολιτικής, ιστορικής και φιλοσοφικής σημασίας, συνδυάζοντας με δύναμη αιχμηρή κριτική, dark χιούμορ και αφηγηματική ζωντάνια.

Online: ARMAND HAMMER // 6 Ιουνίου // more.com

Σημεία προπώλησης: Public // Καταστήματα Nova

Χώρος: Gazarte // Βουτάδων 34, 118 54, Αθήνα