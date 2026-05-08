Οι Atmosphere για πρώτη φορά στην Αθήνα

Το θρυλικό hip-hop ντουέτο από τη Μινεάπολη έρχεται στο Floyd μαζί με Sage Francis και ZooDeVille.

Το Σάββατο 9 Μαΐου, το Floyd Live Music Venue υποδέχεται τους Atmosphere στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, σε μια βραδιά που οι οπαδοί τους περίμεναν εδώ και χρόνια. Το επιδραστικό hip-hop ντουέτο από τη Μινεάπολη έρχεται στην Αθήνα για ένα live αντάξιο της φήμης του, φέρνοντας στη σκηνή τον πολυσυλλεκτικό ήχο του: από 90s boom-bap beats μέχρι μελαγχολικές alt-rock μπαλάντες, πάντα με στίχους που προσαρμόζονται ιδανικά σε κάθε μουσικό υπόβαθρο.

Μαζί τους θα εμφανιστεί ο σπουδαίος Sage Francis, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους στιχουργούς της underground hip-hop σκηνής των 00s, αλλά και ο ανερχόμενος ZooDeVille, ράπερ και σκηνοθέτης, που φέρνει την ενέργειά του ως ένα από τα πιο συζητημένα ονόματα της σκηνής.

Το πρόγραμμα της βραδιάς ξεκινά στις 20:00 με το άνοιγμα των θυρών. Στις 21:00 ανεβαίνει στη σκηνή ο ZooDeVille, στις 21:30 ακολουθεί ο Sage Francis και στις 22:30 οι Atmosphere.

