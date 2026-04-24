Οι Black Country, New Road δεν μοιάζουν με τίποτα εκεί έξω!

Το Σάββατο 25 Απριλίου το Floyd υποδέχεται τους Black Country, New Road, μία σπουδαία μπάντα που συνεχίζει με αυτοπεποίθηση και βρίσκεται ήδη στην καλύτερη στιγμή της πορείας της - μέχρι την επόμενη.

Με ήχο που αρνείται να μπει σε κουτάκια και μια νέα δουλειά που, όπως λένε και οι ίδιοι, «θα μπερδέψει και θα ενθουσιάσει», έρχονται για ένα show που δεν μοιάζει με κανένα άλλο!

Οι έξι Άγγλοι φίλοι θα αποδείξουν ξανά γιατί παραμένουν μία από τις πιο συναρπαστικές μπάντες της σύγχρονης σκηνής -χωρίς να μοιάζουν με καμία άλλη. Το περσινό, τρίτο άλμπουμ τους, “Forever Howlong”, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη πως κανένας δίσκος τους δεν μοιάζει με τον προηγούμενο. Ένας τολμηρός «πίνακας» ήχων, από folk σε prog, μέσω baroque pop, jazz και alt rock «αγγιγμάτων», με τα φωνητικά να μοιράζονται ανάμεσα στα τρία κορίτσια - Tyler Hyde, Georgia Ellery, May Kershaw - και τους έξι στενούς φίλους να αποδεικνύουν έμπρακτα πόσο εξαιρετικοί μουσικοί είναι. Eισιτήρια από εδώ.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Οι ΒC,NR θα είναι στη σκηνή στις 22:00.