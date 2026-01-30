Οι The Bonnie Nettles κυκλοφορούν νέο single και ανακοινώνουν live στην Αθήνα

Λίγο πριν ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία, οι The Bonnie Nettles κυκλοφορούν το νέο τους single και ανακοινώνουν το live τους στην Αθήνα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Ilion Plus.

Το νέο τους single "drift like home" είναι ένα ψυχεδελικό rock κομμάτι με σκοτεινή ατμόσφαιρα και έντονο groove.Το τραγούδι γράφτηκε σε μια περίοδο όπου το μυαλό μας ήταν ήδη στον δρόμο και αποτελεί την ιδανική αφετηρία για το επόμενο μας βήμα.»

Οι The Bonnie Nettles ξεκινούν την ευρωπαική τους περιοδεία σε 18 πόλεις μέσα στο Φεβρουάριο που θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία τους στην Αθήνα, την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο Ilion Plus. Special Guests: Bhukhurah και Bipolia.

Η μπάντα φέρνει στη σκηνή όλη την ένταση, την εμπειρία και την ενέργεια που χτίστηκε στον δρόμο, παρουσιάζοντας νέο υλικό αλλά και αγαπημένα κομμάτια που έχουν καθιερώσει τον χαρακτηριστικό τους ψυχεδελικό ήχο. Ένα live γεμάτο ηλεκτρισμό, ατμόσφαιρα και τον αυθορμητισμό που κάνει κάθε εμφάνισή τους μοναδική.

The Bonnie Nettles

Early birds: 10€

PreSale Phase A: 12€

PreSale Phase B, On spot: 15€

Doors open: 20:45

Show starts: 21:30

Εισιτήρια στο more.com