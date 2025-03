Οι δύο μπάντες που θα πλαισιώσουν του Dream Theater στο Release Athens 2025

Οι Αμερικανοί, μια από τις πιο σημαντικές metal μπάντες της γενιάς τους, και η Βρετανική μπάντα-συνώνυμο του σύγχρονου progressive ήχου, αντίστοιχα, θα πλαισιώσουν τους Dream Theater σε μια εκρηκτική βραδιά που θα σημάνει και τη λήξη της φετινής διοργάνωσης.

Οι Mastodon έχουν σταδιακά εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιδραστικά και εμβληματικά συγκροτήματα της σύγχρονης εποχής του metal. Από το 2000 που εμφανίστηκαν μέχρι σήμερα, το συγκρότημα από την Ατλάντα έχει αψηφήσει κάθε όριο και κάθε κατηγορία του σκληρού ήχου ακολουθώντας ένα ασυμβίβαστο όραμα που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη μουσική.

Αυτή τους η στάση έχει αποτυπωθεί σε μια εντυπωσιακή και αψεγάδιαστη δισκογραφία που περιλαμβάνει instant classics, όπως το “Leviathan” (2004), το οποίο βρέθηκε στη λίστα του Rolling Stone με «Τα 100 Κορυφαία Metal Άλμπουμ Όλων των Εποχών», αλλά και το «Crack The Skye» (2009), έναν -κατά γενική ομολογία- από τους κορυφαίους δίσκους των 00s.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική τους αναγνώριση, οι Mastodon γνώρισαν και σημαντική εμπορική επιτυχία, με τρία συνεχόμενα top 10 άλμπουμ στο Billboard Top 200 («The Hunter», «Once More 'Round the Sun» και «Emperor of Sand») καθώς και 6 υποψηφιότητες για Grammy, με το «Sultan’s Curse» να κερδίζει το 2018 στην κατηγορία «Best Metal Performance».

Ο πιο πρόσφατος δίσκος τους αποτελεί και το πιο φιλόδοξο project της μέχρι σήμερα πορείας τους. Το «Hushed And Grim» (2021), επιβεβαίωσε πως οι Mastodon παραμένουν μια απρόβλεπτη και πρωτοποριακή μπάντα που συνεχίζει να υπογράφει εύστοχα και πάντα συγκλονιστικά τραγούδια.

Η επίδραση τους στη σύγχρονη μουσική σκηνή είναι αδιαμφισβήτητη αφού η μουσική τους έχει ακουστεί πραγματικά παντού: από τις ταινίες της DC Comics μέχρι το Game of Thrones (όπου πραγματοποίησαν και το κορυφαίο cameo της πιο επιτυχημένης σειράς του αιώνα) και, φυσικά, στα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου, όπως τα Hellfest, Wacken Οpen Αir, Download, Coachella και Bonnaroo.

Φέτος, σχεδιάζουν το επόμενο τους βήμα, με τις ηχογραφήσεις να αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στη χρονιά, και παράλληλα θα πραγματοποιήσουν μια μεγάλη περιοδεία (την πρώτη χωρίς τον Brent Hinds), η οποία θα τους φέρει και στην Αθήνα, μετά από πολλά χρόνια, όπου μαζί με τους Dream Theater θα σημαδέψουν το φινάλε του Release Athens 2025.

Όταν μιλάς για το σύγχρονο progressive rock/metal και δεν αναφέρεις τους Haken, απλά κάτι κάνεις λάθος. Από το 2004 που ξεκίνησαν να παίζουν μαζί στο Νότιο Λονδίνο, έχουν καθιερωθεί ως μια από τις πιο συνεπείς και συνάμα τολμηρές δυνάμεις του είδους.

Κάθε τους δίσκος είναι διαφορετικός αλλά χαρακτηρίζεται από τις ατρόμητες συνθέσεις τους και τα επιβλητικά φωνητικά. Το ντεμπούτο τους, «Aquarius» (2010), έδωσε από μόνο του νέα πνοή στη βρετανική progressive σκηνή, καθιερώνοντάς τους αμέσως ως ένα από τα πιο συναρπαστικά και τολμηρά συγκροτήματα του είδους.

Με κορυφαίους δίσκους όπως το «The Mountain» - ένα avant-garde αριστούργημα που μοιάζει να παίρνει τα καλύτερα χαρακτηριστικά των Metallica και των Soft Machine για να γεννήσει κάτι καινούργιο - και το πειραματικό «Affinity» (2016) που πατάει στην παράδοση των 80s, οι Haken έχουν χτίσει μια καριέρα βασισμένη στην αέναη καινοτομία.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος τους, «Fauna» (2023), το πιο πολύπλευρο και συναρπαστικό άλμπουμ της καριέρας τους, επιβεβαιώνει την αδιαμφισβήτητη θέση τους ως μια από τις σημαντικότερες progressive μπάντες της γενιάς τους και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα τους υποδεχτούμε, την κατάλληλη στιγμή, για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 65€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 175€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Dream Theater, Mastodon, Haken (23/7, Πλατεία Νερού) + Avenged Sevenfold & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira, Lacuna Coil & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) προς 170€ (κέρδος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:



Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.