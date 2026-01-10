Οι δύο νεαρές πιανίστριες από τη Σαντορίνη που κατακτούν τον κόσμο με τις εμφανίσεις τους

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά–ορόσημο για τις δύο χαρισματικές νεαρές πιανίστριες, την Εβελίνα και την Αγγελίνα Τσιαντζή Μαντέ από τη Σαντορίνη, οι οποίες χάραξαν μια εκπληκτική πορεία που ξεπέρασε σύνορα και προσδοκίες και άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στην Ευρώπη όσο και την Αμερική.

Ήταν μία χρονιά γεμάτη λαμπερές εμφανίσεις σε ιστορικές αίθουσες συναυλιών, σημαντικότατες διεθνείς διακρίσεις και καθοριστικά ακαδημαϊκά και καλλιτεχνικά βήματα, μέσω των οποίων οι δύο νεαρές καλλιτέχνιδες επιβεβαίωσαν ότι το ταλέντο, όταν συναντά την αφοσίωση και τη βαθιά μουσική καλλιέργεια, μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα.

Τα ονόματά τους αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν σε ακαδημαϊκούς κύκλους, σε συναυλιακά προγράμματα υψηλών απαιτήσεων, αλλά και σε μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία τους στη νέα γενιά της πιανιστικής τέχνης.

Η 18χρονη Εβελίνα και η 13χρονη αδερφή της Αγγελίνα διένυσαν μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά με διεθνή αναγνώριση, αναδεικνύοντας η κάθε μία ξεχωριστά το προσωπικό της ταλέντο σε κορυφαίες διοργανώσεις.

H δύο πιανίστριες στο Walt Disney Concert Hall Los Angeles

Το 2025 ήταν η αφετηρία μιας πορείας που προμηνύεται λαμπρή, με την Ελλάδα παρούσα και περήφανη που εκπροσωπείται δυναμικά στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου.

Η χρονιά ξεκίνησε θριαμβευτικά με την εμφάνιση των δύο κοριτσιών στο θρυλικό Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, μία από τις πιο εμβληματικές και ιστορικές μουσικές σκηνές παγκοσμίως, όπου ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο ερμηνείας τους και τη σαφή καλλιτεχνική τους ταυτότητα, στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σταθερή ανοδική τους πορεία.

Η Αγγελίνα στη θρυλική σκηνή του Carnegie Hall, στη Νέα Υόρκη

Ακολούθησαν επιτυχημένες ακροάσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, στα οποία η Εβελίνα έγινε δεκτή με υποτροφίες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της καλλιτεχνικής προετοιμασίας της.

Κάνοντας ένα καθοριστικό βήμα, επέλεξε να ανοίξει το δρόμο για τη διεθνή ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική της πορεία ξεκινώντας τις ανώτατες σπουδές της στον τομέα Piano

Performance του Manhattan School of Music, ενός κορυφαίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος παγκοσμίως, με καθηγήτρια τη διάσημη σολίστρια Olga Kern, ανοίγοντας έτσι ένα νέο, απαιτητικό και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο κεφάλαιο στη ζωή της και την καριέρα της.

Η διεθνής πορεία των δύο νεαρών πιανιστριών συνεχίστηκε στο Παρίσι, με τη συναυλία τους στο ιστορικό César Franck Auditorium της Schola Cantorum de Paris, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεγάλη ευρωπαϊκή μουσική παράδοση.

H Εβελίνα στο César Franck Auditorium της ιστορικής Schola Cantorum στο Παρίσι

Το διεθνές τους αποτύπωμα ενισχύθηκε περαιτέρω με την εμφάνιση και των δύο στο εμβληματικό Walt Disney Concert Hall του Los Angeles, μία από τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών παγκοσμίως, όπου ξεχώρισαν για τη μουσική τους ωριμότητα και την άμεση επικοινωνία τους με το κοινό – στοιχεία σπάνια για τόσο νεαρές ηλικίες.

Το 2025 ήταν μια χρονιά που ανέδειξε την παγκόσμια εμβέλεια των δύο πιανιστριών, με διαδοχικές πρωτιές σε διεθνείς διαγωνισμούς υψηλού κύρους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρώπη.

Η ανάδειξή τους ως Grand Prize Winners, Absolute First Prize Winners και Special Prize Winners στις κορυφαίες διοργανώσεις Global Philharmonic International Music Competition του Los Angeles, New York Classical Music Competition, Los Angeles International Music Competition, XI International Piano Competition “Città di Spoleto” στην Ιταλία και Golden Prestige International Music Competition του Λονδίνου, επισφράγισε μία χρονιά γεμάτη παγκόσμια αναγνώριση, φτάνοντας συνολικά μέχρι σήμερα τον εντυπωσιακό αριθμό των 100 βραβείων, ένα επίτευγμα σπάνιο και αξιοσημείωτο που προμηνύει μία σπουδαία καλλιτεχνική πορεία.

Η πορεία και οι επιτυχίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη προέβη σε ιδιαίτερη αναφορά για τις διακρίσεις και τη διεθνή τους παρουσία σε ανάρτηση με τίτλο “Rising Stars: From Santorini to the world stage, Evelina & Angelina Tsiantzi Mante are making history with their first place victories in Los Angeles and New York!”.

Το έργο και η διαδρομή τους αποτέλεσαν αντικείμενο τηλεοπτικών αφιερωμάτων, καθώς και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων τόσο στην Ελλάδα όσο και

τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, υπήρξε πληθώρα δημοσιευμάτων στον πανελλήνιο τύπο, αλλά και σε μέσα της ελληνικής ομογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση της καλλιτεχνικής τους πορείας.

Στην Ελλάδα, η παρουσία των ταλαντούχων νεαρών πιανιστριών υπήρξε εξίσου ουσιαστική. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συμμετείχαν στις επετειακές συναυλίες του Μουσικού Σχολείου Ρόδου για την Ημέρα της Ευρώπης (9η Μαΐου) και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής (21η Ιουνίου), παρουσία της Υπουργού Παιδείας κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, στο επιβλητικό Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, αναδεικνύοντας τον συμβολικό ρόλο της μουσικής ως γέφυρας πολιτισμού και παιδείας.

Η συνέχεια στην Ελλάδα βρήκε την Εβελίνα να εμφανίζεται ως σολίστρια σε συναυλία της Ορχήστρας του Μουσικού Σχολείου Ρόδου στην Κόρινθο και να μαγεύει το κοινό στο ρεσιτάλ της στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, σε διοργάνωση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, σε έναν χώρο υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η συναυλία με έργα για σόλο πιάνο και έργα μουσικής δωματίου, σε σύμπραξη με τον διακεκριμένο βιολονίστα Ηλία Σδούκο, στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πλάκα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Ακούμε τους Νέους», όπου διακρίθηκε για την ερμηνεία της και την καλλιτεχνική της ωριμότητα.

Παράλληλα, οι ταλαντούχες νεαρές πιανίστριες τιμήθηκαν και εντός Ελλάδας στον διαγωνισμό Piano Magic που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, όπου απονεμήθηκε στην κάθε μία ξεχωριστά το Α’ Βραβείο “εκτός συναγωνισμού” — ένας τίτλος που αποδίδεται μόνο σε διαγωνιζόμενους με εξαιρετική αριστεία, οι οποίοι διακρίνονται πέρα από κάθε σύγκριση.

Μία από τις κορυφαίες στιγμές της χρονιάς σημειώθηκε όταν, παράλληλα με τις διεθνείς της διακρίσεις και ενδιάμεσα στις διαγωνιστικές της υποχρεώσεις, η Αγγελίνα παρουσίασε έργα του Zbigniew Preisner σε ειδική μουσική εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου, παρουσία του σπουδαίου Πολωνού συνθέτη.

Οι δύο πιανίστριες με την μητέρα τους

Μια ιδιαίτερα τιμητική και καλλιτεχνικά υψηλού επιπέδου στιγμή που ανέδειξε τη μουσική της ευαισθησία και τη βαθιά κατανόηση του ύφους και της αισθητικής του έργου του.

Επιπλέον, οι σόλο εμφανίσεις της Αγγελίνας σε χώρους υψηλής αισθητικής του Ομίλου Μήτση απέσπασαν θερμό χειροκρότημα.

Οι πιανίστριες με τα «χρυσά δάχτυλα», όπως πολύ εύστοχα τις χαρακτηρίζουν οι δημοσιογράφοι μετά τον καταιγισμό χρυσών μεταλλίων, έλαμψαν το 2025 και επιβεβαίωσαν τη θέση τους στο διεθνές μουσικό στερέωμα, χάρη στην αγάπη τους για το πιάνο, την αφοσίωσή τους, τη μεθοδικότητα και συνέπεια της μελέτης τους και την αστείρευτη φλόγα που τους εμφύσησε η Σαντορίνη μέσα από την οποία αναδύθηκαν.

Αυτή τη φλόγα μεταλαμπαδεύουν ενστικτωδώς στις ψυχές των ανθρώπων που παρακολουθούν τις φλογερές - con fuoco - ερμηνείες τους!