Οι Γιαγκίνηδες στήνουν «Το Γλέντι των Ονείρων μας» στην Τεχνόπολη

Υπάρχουν βραδιές που περνούν και υπάρχουν κι εκείνες που μένουν για πάντα στη μνήμη. Μία τέτοια ετοιμάζουν οι Γιαγκίνηδες, που επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη συναυλία τους μέχρι στιγμής, την Τρίτη 7 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Με τίτλο «Το Γλέντι των Ονείρων μας», η βραδιά υπόσχεται ένα αυθεντικό μουσικό αντάμωμα, εκεί όπου το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι συναντούν τη νέα γενιά και όχι μόνο. Μια σκηνή, μια μεγάλη παρέα, τραγούδι, χορός και η ενέργεια μιας γιορτής που μοιάζει να έρχεται από άλλη εποχή, αλλά ανήκει ολοκληρωτικά στο σήμερα.

Αυτή τη φορά, το ραντεβού μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, αφού οι Γιαγκίνηδες ανεβαίνουν στη σκηνή με full band και special guests. Ως γνήσιοι αφηγητές του δρόμου, φέρνουν στην Τεχνόπολη τη φωτιά της καρδιάς, το «Γιαγκίνι», που ξέρουν να μοιράζονται από την Αριστοτέλους και την Τσιμισκή μέχρι κάθε σημείο όπου στήνεται ένα αληθινό γλέντι.

Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει μέσω more.com, με early bird εισιτήρια στα 8€ για περιορισμένο αριθμό, Phase 1 στα 10€ επίσης για περιορισμένο αριθμό, γενική προπώληση στα 12€ και εισιτήριο ταμείου στα 15€.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00 και η συναυλία ξεκινά στις 21:00. Επί σκηνής θα βρεθούν οι Γιάννης Ταυλάς, Παναγιώτης Βραχιολίδης και Αποστόλης Παρασκευαΐδης, ενώ τεχνικός ήχου είναι ο Τάσος Τσομπάνης. Την επικοινωνία και προβολή στα media έχει η Zuma Communications.