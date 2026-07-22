Οι Χατζηφραγκέτα ανεβαίνουν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της Τεχνόπολης, σε full band σύνθεση για μια μεγάλη συναυλία. Με χαρακτηριστικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και ύφος που τους ξεχωρίζει, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια.
Ένα live που δεν πρέπει να χάσετε.
Οι Χατζηφραγκέτα the band είναι:
Πάνος Φραγκιαδάκης – φωνή, κιθάρα
Βαγγέλης Χατζηγιάννης – φωνή, κιθάρα
Βασίλης Τσιγκρής – μπάσο
Γιώργος Χριστοδούλου – τύμπανα
Παπάκος Σωτήρης – ηχοληψία
Προπώληση εισιτηρίων εδώ.
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