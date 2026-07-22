Μενού

Οι Χατζηφραγκέτα ανεβαίνουν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της Τεχνόπολης

Ο Σεπτέμβρης αποκτά και φέτος το δικό του soundtrack.

Reader symbol
Newsroom
xatzifrageta
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Οι Χατζηφραγκέτα ανεβαίνουν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της Τεχνόπολης, σε full band σύνθεση για μια μεγάλη συναυλία. Με χαρακτηριστικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και ύφος που τους ξεχωρίζει, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια.

xatzifrageta

Ένα live που δεν πρέπει να χάσετε.

Οι Χατζηφραγκέτα the band είναι:

Πάνος Φραγκιαδάκης – φωνή, κιθάρα
Βαγγέλης Χατζηγιάννης – φωνή, κιθάρα
Βασίλης Τσιγκρής – μπάσο
Γιώργος Χριστοδούλου – τύμπανα
Παπάκος Σωτήρης – ηχοληψία

Προπώληση εισιτηρίων εδώ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΜΟΥΣΙΚΗ