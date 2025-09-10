Οι καλεσμένοι του Τεμπέλη Δράκου μαζί με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη στο Ηρώδειο

Ο Τεμπέλης Δράκος του Γιώργου Χατζηπιερή ετοιμάζεται για μια μοναδική συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Καλεσμένοι ερμηνευτές του Τεμπέλη Δράκου θα είναι οι Αντώνης Αντωνίου (Monsieur Doumani), Φοίβος Δεληβοριάς, Γιάννης Διονυσίου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ρένα Μόρφη, Σοφία Παπάζογλου, Απόστολος Ρίζος και Ελένη Τσαλιγοπούλου!

Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Ρήγος θα μας μεταφέρει το μαγικό σύμπαν του Τεμπέλη Δράκου στη σκηνή του Ηρωδείου σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με ποιότητα και σεβασμό προς το κοινό.

Αφίσα για τον Τεμπέλη Δράκο | Reader.gr

Ο Τεμπέλης Δράκος θα συμπράξει με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ καθώς και με την παιδική χορωδία του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη.

Όλοι μαζί ζωντανεύουν με μοναδικό τρόπο το Ελεφαντάκι, την Πατάτα, το Βουνό, την Αλεπού, το Σκουλουκούιν, τον Κόκορα, τον Παγωτατζή και όλους τους άλλους ήρωες του Τεμπέλη Δράκου.

Χορευτές, σκηνικά και προβολές, δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Σας περιμένουμε σε μια μεγάλη γιορτή γεμάτη μελωδία, χρώμα, ανατροπές, χιούμορ, χαρά, συγκίνηση και βεβαίως δρακοσύνη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΔΡΑΚΟΣ του Γιώργου Χατζηπιερή

σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 20:00

Οι πόρτες θα ανοίξουν 19:15

Στίχοι Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής

Αρχική Ενορχήστρωση: Μάριος Τακούσιης

Ενορχηστρώσεις Συμφωνικής Ορχήστρας: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Συμμετέχει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ

Διεύθυνση ορχήστρας: Στάθης Σούλης

Μουσικοί Τεμπέλη Δράκου: Γιάννης Παπαζαχαριάκης (κιθάρα), Μάριος Τακούσιης (πιάνο), Νίκος Σαμαράς (νυκτά έγχορδα), Βαγγέλης Καρύπης (κρουστά), Αλέξης Πογρεβνόης (κλαρίνο), Κωνσταντίνα Ρούσσου (φλάουτο)

Τραγουδούν: Αντώνης Αντωνίου (Monsieur Doumani), Φοίβος Δεληβοριάς, Γιάννης Διονυσίου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ρένα Μόρφη, Σοφία Παπάζογλου, Απόστολος Ρίζος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώργος Χατζηπιερής και η παιδική χορωδία του 2ου και 3ου δημοτικού σχολείου Παπάγου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη.

Συντελεστές

Σύλληψη / Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου: Γιώργος Καρυώτης

Δημιουργικά: Εύρος Βοσκαρίδης

Επιμέλεια Παραγωγής: Γιώργος Χατζηπιερής

Διεύθυνση παραγωγής: Alex Elsabag

Παραγωγή: Artsy Productions