Οι Limp Bizkit έγραψαν ιστορία και το Release Athens 2026 ξεκίνησε όπως έπρεπε

Η πρώτη βραδιά του Release Athens 2026 ήταν ακριβώς αυτό που υποσχόταν και κάτι παραπάνω.

Με χιλιάδες κόσμο στην Πλατεία Νερού για την πρώτη εμφάνιση των Limp Bizkit στην Ελλάδα, το φεστιβάλ άνοιξε με έναν από τους πιο εκρηκτικούς συνδυασμούς των τελευταίων ετών.

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Οι Ecca Vandal και Viagra Boys έδωσαν τον ιδανικό ρυθμό, πριν κατακτήσουν τη σκηνή οι Limp Bizkit και ένα τεράστιο πάρτι, με πλάνα που πλημμύρισαν το διαδίκτυο μέσα σε λίγες ώρες.

Οι θρυλικοί Limp Bizkit βρέθηκαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία τους και έδωσαν μια συναυλία στο πλαίσιο των 10 χρόνων του Release Athens που θα θυμόμαστε για καιρό. Στην Πλατεία Νερού βρέθηκε κόσμος κυριολεκτικά όλων των ηλικιών, για να τιμήσει την επιδραστική nu metal μπάντα που έχει διανύσει μια θριαμβευτική πορεία στα μουσικά πράγματα με μια σειρά από εμβληματικά τραγούδια όπως το Break Stuff και το Hot Dog που έχουν σφραγίσει τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς.

Η συνέχεια το Σάββατο 20 Ιουνίου, με την sold-out εμφάνιση των Ημισκούμπρια!