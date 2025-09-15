«Οι μουσικοί του δρόμου στο Παλλάς»: Ο Βάιος Πράπας στο Reader

Οι «αρτίστες του δρόμου», αφήνουν για λίγο τις γωνιές της πόλης και ανεβαίνουν για μία και μοναδική βραδιά στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς, σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι που ξεκινά από τον Αττίκ και φτάνει μέχρι τον Μίκη Θεοδωράκη.

Η παράσταση με τίτλο «Οι μουσικοί του δρόμου ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Ο Βάιος Πράπας, ο συνθέτης και μουσικός που έχει αναλάβει τον καλλιτεχνικό συντονισμό της παράστασης μίλησε αποκλειστικά στο Reader για όλα εκείνα που κάνουν τη μουσική του δρόμου ιδιαίτερη και γοητευτική, αλλά και για τους καλλιτέχνες που τον καθόρισαν μουσικά.

Στην περιγραφή της παράστασής σας αναφέρεται ότι “το θέατρο μετατρέπεται σε παλιά αθηναϊκή μπουάτ”. Από που αντλήσατε την έμπνευση για αυτήν την ιδέα; Πώς συνδέσατε τη μουσική του δρόμου με τη μπουάτ;

Ήταν μία συλλογική απόφαση από την παραγωγή του θεάτρου σε συνεννόηση με τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν εκείνη τη βραδιά. Προσωπικά πιστεύω ότι η μουσική του δρόμου όπου και να την πετύχουμε θα μας θυμίζει πάντα μια παλιά εποχή και θα έχει πάντα την ανάμνηση και τη γλύκα της γειτονιάς.

Από τον ήχο της λατέρνας παλιά και των πλανόδιων μουσικών, μέχρι σήμερα που βλέπουμε να ξεχύνονται αυτά τα παιδιά και να ομορφαίνουν τις γειτονιές μας. Μέσα σ' αυτήν την σκέψη νομίζω ότι τα τραγούδια εκείνης της εποχής μας θυμίζουνε μια διαφορετική Αθήνα ένα «αλλιώτικο» από τα συνηθισμένα αστικό περιβάλλον. Αυτό που έχει λείψει.

Με ποια κριτήρια επιλέξατε τους μουσικούς που θα συμμετάσχουν; Οι επιλογές των τραγουδιών είναι αποκλειστικά δικές σας;

Να διευκρινίσω ότι τίποτα δεν έγινε με κάποια αποκλειστική δική μου επιλογή. Το λέω περισσότερο γιατί έτσι θα αποκλείαμε να δώσουμε την ελευθερία και τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν.

Όσον αφορά τους καλλιτέχνες, είδαμε αρκετά βίντεο κυρίως στο διαδίκτυο και καταλήξαμε σε αυτά τα παιδιά. Μακάρι να είχαμε άλλες μέρες για να βάλουμε περισσότερους, γιατί το υλικό ήταν πάρα πολύ αξιόλογο.

Δεδομένου ότι το όνομα σας είναι συνδεδεμένο με τη μουσική για θέατρο, πόσο διαφορετικό είναι για εσάς να αναλαμβάνετε τον ρόλο του συντονιστή μιας μουσικής παράστασης, σε σχέση με το να συνθέτετε για μια θεατρική; Και πώς αλλάζει η διαδικασία όταν δεν υπάρχει πλοκή που να καθοδηγεί τη μουσική;

Πριν ασχοληθώ με το θέατρο και τη σύνθεση μουσικής γι’ αυτό, έχω υπάρξει μαέστρος για πολλούς καλλιτέχνες, αναλαμβάνοντας παράλληλα και την καλλιτεχνική επιμέλεια σε δίσκους και παραγωγές.

Γι’ αυτό, αυτή η δουλειά δεν είναι κάτι ξένο προς μένα· μου είναι οικεία. Η εμπειρία μου στο θέατρο με βοηθά να φαντάζομαι μια τέτοια βραδιά πιο θεατρικά και να την προσεγγίζω με τη γνώση που έχω αποκτήσει.

Η τέχνη της μουσικής του δρόμου συναντά ένα περίεργο σταυροδρόμι: Από τη μία ομορφαίνει τα στενά της πόλης και ακούγεται και ρομαντικό, από την άλλη συχνά αποτελεί τη μοναδική επιλογή ενός καλλιτέχνη για έκφραση, προβολή και βιοπορισμό. Πώς το βλέπετε εσείς;

Συμφωνώ μαζί σας και νομίζω ότι συν-υπάρχουν και τα δύο. Από τη μία, είναι και η ανάγκη των καλλιτεχνών εκφραστούν αλλά αποτελεί παράλληλα και βιοποριστική ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι συζητώντας με τους καλλιτέχνες όλον αυτόν τον καιρό, είδα πόσο δύσκολο είναι τελικά να «ανοίξει» η πόρτα μιας δισκογραφικής εταιρείας και σε μία κανονική ροή όπως θα φανταζόταν το κοινό: δισκογραφίας – συναυλιών – live. Αυτή η φωτιά, όμως, πρέπει με κάποιον τρόπο να εκφραστεί και έτσι ο δρόμος δίνει τη δυνατότητα αυτή. Ευτυχώς και βιοποριστικά.

Στην περιγραφή της παράστασης στο Παλλάς γίνεται αναφορά σε σπουδαίους καλλιτέχνες που ξεκίνησαν παίζοντας στον δρόμο, όπως ο B.B. King, η Tracy Chapman, η Janis Joplin, ο Rod Stewart, ο Manu Chao, οι Måneskin και πολλοί άλλοι. Εσείς ποιον καλλιτέχνη που ξεκίνησε από τον δρόμο ξεχωρίζετε και γιατί;

Γνωρίζω όλα αυτά τα ονόματα που αναφέρεται παρόλα αυτά, είναι πιο κοντά στην γενιά μου και στα ακούσματα μου ο Μανού Τσάο. Αλλά μου αρέσουν όλοι.

Έχετε ζήσει ποτέ εσείς ο ίδιος την εμπειρία να παίξετε μουσική στον δρόμο; Αν ναι, πώς σας επηρέασε; Αν όχι, θα βρίσκατε γοητεία σε κάτι τέτοιο;

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση, πέρα από κάποια οργανωμένα live που έγιναν στον δρόμο ή από δράσεις που πραγματοποιήσαμε με πολλά άτομα. Μου φαίνεται ιδιαίτερα γοητευτικό, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά απαιτητικό.

Βάιος Πράπας

Το κοινό σε μια παράσταση τιμά τον καλλιτέχνη μέχρι το τέλος. Το κοινό των μουσικών του δρόμου είναι πιο σκληρό, προσπερνά και πολλές φορές αδιαφορεί. Τώρα που αυτά τα δύο συναντιούνται, σας δημιουργεί άγχος για το «αν θα υπάρξει χειροκρότημα»;

Όχι, κάτι τέτοιο δεν με αγχώνει. Θεωρώ ότι έχουμε ετοιμάσει μια συναυλία–πρόταση και έχουμε προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια στο κοινό, ώστε να ζήσει μαζί μας μια πολύ όμορφη βραδιά. Και αν το χειροκρότημα έρθει, θα έρθει.

Πιστεύω πως το κοινό, το βράδυ της συναυλίας, θα αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά αλλά και ολόκληρη την παράσταση.

Ποιο ήταν το δικό σας ξεκίνημα στη μουσική; Υπήρξαν καθοριστικές εμπειρίες ή πρόσωπα που σας οδήγησαν στη σύνθεση;

Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική από την ηλικία των οκτώ ετών και μέχρι σήμερα εξακολουθώ να νιώθω μαθητής της. Στη διαδρομή μου υπήρξαν καθοριστικοί άνθρωποι και εμπειρίες που με σημάδεψαν βαθιά.

Η συνάντησή μου με τον δάσκαλό μου, τον Θέμη Παπαβασιλείου, η γνωριμία με τον Νότη Μαυρουδή, τα πολλά χρόνια συνεργασίας και η αγάπη του Σταμάτη Κραουνάκη, καθώς και αργότερα η επαφή μου με τον Γιάννη Κακλέα μέσα από το θέατρο, υπήρξαν για μένα σταθμοί.

Πρόκειται για πρόσωπα που θεωρώ πως με έχουν καθορίσει. Παρ’ όλα αυτά, σε όλη αυτή τη διαδρομή είχα την τύχη να παίξω με πάρα πολλούς ανθρώπους, στους οποίους οφείλω ένα κομμάτι της όποιας εξέλιξης είχα. Προσπαθώ να κρατώ όλες αυτές τις εμπειρίες ζωντανές μέσα μου.

Παλλάς: Οι μουσικοί της παράστασης

Οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στην παράσταση «Οι μουσικοί του δρόμου ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς», είναι: η Έλενα Νάσιου, η Άρτεμις Κυριακοπούλου με την Εύη Λιπιάτου, η Sidοrela Sindy, ο Άγγελος Αρχανιωτάκης και ο Σωκράτης Χάρης.

