Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

- Ελάτε να δείτε τα κορίτσια μου την Δευτέρα 22 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Την μια που μου μοιάζει την λέω αμαζόνα και την άλλη μπαρμπούνα μου.

Από μικρά αυτά όλο χόρευαν, να δείτε κάτι σκέρτσα που μας έκαναν στο σαλόνι! Μακάρι να προκόψουν στην ζωή τους και να βρούνε μια κανονική δουλειά κάποια στιγμή.

Εγώ κάθε μέρα προσεύχομαι στην Παναΐτσα.

Θα ήθελα να τις δω σε κάποιο έργο στην τηλεόραση ή στον Σπύρο Παπαδόπουλο να τις χαρώ γιατί με παίρνει κόσμος τηλέφωνο, με ρωτάει και δεν ξέρω τι να τους πω.

Εγώ στην Τεχνόπολη δεν θα'ρθω γιατί έχω το πόδι μου και θα κάνει και ζέστη. Εσείς όμως που είστε νιάτα να πάτε να τις δείτε.

-Συγνώμη για αυτό, ξεμειναμε από ιδέες και βάλαμε την γιαγιά μας να γράψει το δελτίο τύπου.

Μουσικοί:

Φάνης Ζαχόπουλος,

Χάρης Παρασκευάς,

Αλέξης Στενάκης,

Δημήτρης Κουζής

Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης

Παραγωγή: Imaginart live music

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Χώρος διεξαγωγής: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ώρα έναρξης: 21.00

Πόρτες 19.30

Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: more.gr

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/skiadareses-texnopoli-dimou-athinaion-1/

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€