Ο κιθαρίστας από τις Τρύπες απάντησε στους Metallica: Το σχόλιο για το «Δεν χωράς πουθενά» στο ΟΑΚΑ

Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, βασικός κιθαρίστας στις «Τρύπες» από το 1984 μέχρι τη διάλυσή του συγκροτήματος, σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο Facebook το γεγονός ότι οι Metallica στην χθεσινή (09/05) συναυλία τους στο ΟΑΚΑ έπαιξαν το συγκεκριμένο κομμάτι.

Όπως αναφέρει ο κιθαρίστας «Οι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ενα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν "καλά" αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν. Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το "Δεν χωράς πουθενά" αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».

Η στιγμή που οι Metallica παίζουν «Τρύπες» στο ΟΑΚΑ:

Επίσης ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν το συγκρότημα απέδωσε το συρτάκι του Ζορμπά, προκαλώντας ενθουσιασμό και συγκίνηση. Ακόμη πιο συγκλονιστική ήταν η αφιέρωση του James Hetfield στον μικρό Σπύρο, ένα παιδί από την Ελλάδα που δίνει τη δική του γενναία μάχη με τον καρκίνο. Εκείνη τη στιγμή, το στάδιο πλημμύρισε από παρατεταμένα χειροκροτήματα και βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα.