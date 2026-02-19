Όταν ένα τέλος γίνεται τραγούδι: η Βιολέτα Ίκαρη στο «Στο Τέλος»

Το «Στο Τέλος», το τελευταίο τραγούδι από το EP της Βιολέτας Ίκαρη «Σύννεφα Μπαλόνια», είναι αφιερωμένο στους έρωτες που ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους. Ένας ήσυχος, ειλικρινής αποχαιρετισμός - από εκείνους που δεν κάνουν θόρυβο, αλλά αφήνουν σημάδι.

Οι στίχοι του Οδυσσέα Ιωάννου είναι κοφτοί και αφοπλιστικοί, μιλούν για την αγάπη στην πιο γυμνή της αλήθεια. Η μουσική του Σταύρου Σιόλα κινείται διακριτικά, αφήνοντας χώρο στις λέξεις και στο συναίσθημα να αναπνεύσουν. Και κάπου εκεί, η Βιολέτα Ίκαρη έρχεται με μια ερμηνεία ώριμη και βαθιά ανθρώπινη - χωρίς υπερβολές, μόνο με καθαρό συναίσθημα.

Το «Στο Τέλος» σε αγγίζει αβίαστα και μοιάζει με την πιο εσωτερική στιγμή μιας συνεργασίας που έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της. Ένα τραγούδι που δεν προσπαθεί να “πει πολλά” - αλλά τα λέει όλα.

Το EP «Σύννεφα Μπαλόνια» είναι διαθέσιμο σε Spotify, Apple Music και Deezer.



Συντελεστές

Τραγούδι: Βιολέτα Ίκαρη

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου

Μουσική: Σταύρος Σιόλας

Ηχογράφηση / Μίξη / Mastering: studio Praxis, Κώστας Παρίσσης

Ενορχήστρωση: Σταύρος Σιόλας – Κώστας Παρίσσης

Παραγωγή: Βιολέτα Ίκαρη

Φωτογραφία: Γιώργος Καπλανίδης