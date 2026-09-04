Ό,τι μπάνια κάνατε κάνατε: Οι Σκιαδαρέσες επιστρέφουν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

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Ό,τι παγωτά φάγατε φάγατε. Ό,τι μπάνια κάνατε κάνατε. Ό,τι λαγοκεφαλο πιάσατε πιάσατε.

Διακοπές τέλος. Αρχίζουν τα σχολεία και η σκληρή δουλειά

Επιστροφή στην καθημερινότητα. Και εσείς που πάτε διακοπές τον Σεπτέμβρη γυρίστε πισω! Ο καπιταλιστικός τροχός περιμένει να σας λιώσει!

Αν σας στρεσάρουν αυτά που λέμε ελάτε την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη να μας ζητήσετε τον λόγο. Ελάτε στην συναυλία, περιμένετε να τελειώσει και μετά είμαστε διαθέσιμες για αντεπιχειρήματα.

Το νου σας όμως! Κάναμε MUN στο σχολείο!

Μουσικοί :

Φάνης Ζαχόπουλος,

Δημήτρης Κουζής

Αλέξης Στενάκης,

Χάρης Παρασκευάς,

Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης και Ηλίας Καρούμπαλης

Παραγωγή: Imaginart live music

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Χώρος διεξαγωγής: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ώρα έναρξης: 21.00

Πόρτες 19.30

Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: more.gr

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/skiadareses-texnopoli-dimou-athinaion-2/

Early bird: 13€

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€