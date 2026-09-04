Ό,τι μπάνια κάνατε κάνατε: Οι Σκιαδαρέσες επιστρέφουν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ό,τι παγωτά φάγατε φάγατε. Ό,τι μπάνια κάνατε κάνατε. Ό,τι λαγοκεφαλο πιάσατε πιάσατε.
Διακοπές τέλος. Αρχίζουν τα σχολεία και η σκληρή δουλειά
Επιστροφή στην καθημερινότητα. Και εσείς που πάτε διακοπές τον Σεπτέμβρη γυρίστε πισω! Ο καπιταλιστικός τροχός περιμένει να σας λιώσει!
Αν σας στρεσάρουν αυτά που λέμε ελάτε την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη να μας ζητήσετε τον λόγο. Ελάτε στην συναυλία, περιμένετε να τελειώσει και μετά είμαστε διαθέσιμες για αντεπιχειρήματα.
Το νου σας όμως! Κάναμε MUN στο σχολείο!
Μουσικοί:
Φάνης Ζαχόπουλος,
Δημήτρης Κουζής
Αλέξης Στενάκης,
Χάρης Παρασκευάς,
Ήχος: Κώστας Χαϊκάλης και Ηλίας Καρούμπαλης
Παραγωγή: Imaginart live music
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου
Χώρος διεξαγωγής: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Ώρα έναρξης: 21.00
Πόρτες 19.30
Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα
Προπώληση εισιτηρίων: more.gr
https://www.more.com/gr-el/tickets/music/skiadareses-texnopoli-dimou-athinaion-2/
Early bird: 13€
Προπώληση: 15€
Ταμείο: 18€
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