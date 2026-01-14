Μενού

Πασχάλης Τερζής - Χρήστος Νικολόπουλος: Η επιστροφή του αγαπημένου τραγουδιστή με ακυκλοφόρητο τραγούδι τους

Το νέο τραγούδι των Πασχάλη Τερζή - Χρήστου Νικολόπουλου που θα κυκλοφορήσει σύντομα, αλλά ηχογραφήθηκε 25 χρόνια πριν. Οι κοινές φωτογραφίες που ανέβασε ο συνθέτης.

Πασχάλης Τερζής Χρήστος Νικολόπουλος
Πασχάλης Τερζής - Χρήστος Νικολόπουλος | @christodoulos.nik - TikTok
Παρά το γεγονός ότι ο Πασχάλης Τερζής απέχει εδώ και αρκετά χρόνια από το τραγούδι, αλλά και τις πίστες, δεν είναι λίγοι οι θαυμαστές του που ελπίζουν να επιστρέψει κάποια στιγμή. 

Μια ανάρτηση που έκανε ο Χρήστος Νικολόπουλος στο προφίλ του στο Tik Tok μαζί με τον αγαπημένο τραγουδιστή έκανε πολλούς να πιστέψουν πως ήρθε η ώρα της μεγάλης επιστροφής. 

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της Καρδιάς μας», ανέφερε ο αγαπημένος συνθέτης στην ανάρτησή του στο Tik Tok, την οποία συνόδεψε με κοινές τους φωτογραφίες.

Πασχάλης Τερζής Χρήστος Νικολόπουλος
Πασχάλης Τερζής και Χρήστος Νικολόπουλος | @christodoulos.nik - TikTok

Ωστόσο, σύμφωνα με το Πρωινό, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως νόμισαν πολλοί. Συγκεκριμένα ο Χρήστος Νικολόπουλος ζήτησε από τον Πασχάλη Τερζή να ηχογραφήσει ένα τραγούδι, αλλά εκείνος δεν θέλησε και έτσι, αποφάσισαν να βγει από το συρτάρι ένα τραγούδι, το οποίο είχε ηχογραφήσει ο Τερζής πριν από 25 χρόνια, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας θα γυριστεί και βίντεο κλιπ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

 

