Παρά το γεγονός ότι ο Πασχάλης Τερζής απέχει εδώ και αρκετά χρόνια από το τραγούδι, αλλά και τις πίστες, δεν είναι λίγοι οι θαυμαστές του που ελπίζουν να επιστρέψει κάποια στιγμή.

Μια ανάρτηση που έκανε ο Χρήστος Νικολόπουλος στο προφίλ του στο Tik Tok μαζί με τον αγαπημένο τραγουδιστή έκανε πολλούς να πιστέψουν πως ήρθε η ώρα της μεγάλης επιστροφής.

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της Καρδιάς μας», ανέφερε ο αγαπημένος συνθέτης στην ανάρτησή του στο Tik Tok, την οποία συνόδεψε με κοινές τους φωτογραφίες.

Πασχάλης Τερζής και Χρήστος Νικολόπουλος | @christodoulos.nik - TikTok

Ωστόσο, σύμφωνα με το Πρωινό, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως νόμισαν πολλοί. Συγκεκριμένα ο Χρήστος Νικολόπουλος ζήτησε από τον Πασχάλη Τερζή να ηχογραφήσει ένα τραγούδι, αλλά εκείνος δεν θέλησε και έτσι, αποφάσισαν να βγει από το συρτάρι ένα τραγούδι, το οποίο είχε ηχογραφήσει ο Τερζής πριν από 25 χρόνια, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας θα γυριστεί και βίντεο κλιπ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.