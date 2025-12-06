Η 6η Δεκεμβρίου έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ροκ μουσική. Είναι η ημέρα που η σκηνή έχασε τον έναν και μοναδικό της Πρίγκηπα. Τον Παύλο Σιδηρόπουλο!

Στις 6 Δεκεμβρίου του 1990, βρισκόμενος στο σπίτι μιας γνωστής του στον Νέο Κόσμο, έπεσε σε κώμα και άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στον Ευαγγελισμό, χάνοντας τη μάχη με την ηρωίνη.

Σύμφωνα με τον Αλέκο Αράπη, τον μπασίστα των Απροσάρμοστων, την προηγούμενη νύχτα του θανάτου του, στις 5 Δεκεμβρίου του 1990, ο Σιδηρόπουλος έφτασε στο στούντιο αρκετά καθυστερημένος και σε αλλόφρονα κατάσταση τσακώθηκε με τους μουσικούς του. Υπάρχει και η μαρτυρία του φίλου του, παραγωγού Πάνου Ηλιόπουλου, κατά την οποία εκείνο το βράδυ ο Παύλος προσπαθούσε απεγνωσμένα να επικοινωνήσει μαζί του από τηλεφώνου. Για την ακρίβεια, ο τηλεφωνητής του Ηλιόπουλου κατέγραψε δεκαπέντε αναπάντητες κλήσεις και δεκαπέντε αντίστοιχα φωνητικά μηνύματα από τον Παύλο.

pavlos-sidiropoulos.gr

Παύλος Σιδηρόπουλος: Ο Πρίγκηπας

Πέρασαν 25 χρόνια από την ημέρα που ο Παύλος νικήθηκε από τους δαίμονες του. Η «παρουσία» του όμως δεν σβήνει ποτέ. Ήταν ο ποιητής που πάντρεψε το ροκ με το ρεμπέτικο. Ο αστός που ανέβαινε στη σκηνή και φωτιζόταν ο χώρος. Ο δισέγγονος του Ζορµπά, ένας από τους πρώτους σκαπανείς του ροκ.

«Ο Παύλος είχε όλα τα χαρίσματα ενός αυθεντικού και δημιουργικού ρόκερ» έχει πει ο μουσικός Θόδωρος Παπαντίνας. Ή σύμφωνα με τον Παντελή Δεληγιαννίδη «ο πιο γνήσιος και μοναδικός εκπρόσωπος του ελληνικού ροκ στον τρόπο της έκφρασης και της δημιουργίας του». Ίσως και ο «άγιος της ελληνικής ροκ σκηνής» όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Γιάννης Αγγελάκας.

Άρχισε τη διαδρομή του στα φώτα της σκηνής ως φοιτητής (συγκάτοικος με τον Βαγγέλη Γερμανό), όταν μαζί με τον Δεληγιαννίδη (κιθαρίστα στους Olympians) δημιούργησαν το ντουέτο Δαμων και Φιντιας.

Το 1972 οι Δαμων και Φιντιας συνεργάστηκαν με το Νικο Τσιλογιαννη (τύμπανα) και το Βασιλη Νταλλα (μπάσο, κιθάρα) από τα Μπουρμπουλια, διατηρώντας το ίδιο όνομα στη νέα ροκ μπάντα που δημιούργησαν.

Το 1976 θα κάνει μια παράξενη συνεργασία, καθώς θα συμμετάσχει στις στις συναυλίες του Μαρκόπουλου στο Ηρωδειο. «Η ροκ σκηνή δεν έχει νόημα ύπαρξης πλέον γιατί το πολιτικό τραγούδι κυριαρχεί. Οι περισσότεροι μουσικοί ή φεύγουν έξω ή σιωπούν» είχε πει ο ίδιος στην τελευταία του συνέντευξη το 1990.

pavlos-sidiropoulos.gr

Φλου, φίλε μου, όλα είναι Φλου

Εκεί στα τέλη του 1977 θα συναντηθεί με τον (αείμνηστο) Νίκο και τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Έχει έτοιμο υλικό και η σύμπραξη με τους Σπυριδούλα θα γεννήσει έναν από τους κορυφαίους δίσκους της ελληνικής ροκ σκηνής. Πρόκειται το «Φλου».

pavlos-sidiropoulos.gr

Η συνεργασία με τους Σπυριδούλα θα κρατήσει σκάρτα δύο χρόνια, αλλά ο Παύλος δεν θα μείνει πολύ χωρίς μπάντα. Μαζί με τους Μαστρόκαλο και Παπαντίνα θα συναντήσουν τους Νέστορα και Τζιμόπουλο και κάπως έτσι θα δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη «Εταιρεία Καλλιτεχνών».

Και οι Απροσάρμοστοι θα βγουν με τσαμπουκά να σας τα πουν...

Η δεκαετία του '80 θα βρει τον Σιδηρόπουλο παρέα με τους Γαλανάκη, Πετρίδη, Αράπη, Δαρίβα και Σημηριώτη. Είναι οι Απροσάρμοστοι, στην κατά πολλούς καλύτερη φάση του Παύλου. Το 1985 θα βγει το... προκλητικό Εν Λευκώ. Η σχέση τους θα περάσει από διάφορες φάσεις. Χωρισμούς, επανασυνδέσεις. Είναι όμως η μπάντα που ταυτίστηκε περισσότερο από κάθε άλλη μαζί του. Είναι η μπάντα που κάθε χρόνο όταν πλησιάζει η 6η Δεκέμβρη, μαζί με άλλους καλούς του φίλους, φροντίζουν να μας θυμίζουν τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

* Οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες είναι από την ιστοσελίδα pavlos-sidiropoulos.gr και το υλικό που έχει συγκεντρώσει η αδερφή του Μελίνα.

