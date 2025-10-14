Πέθανε ο D'angelo: Ο θρύλος της R&B έχασε την μάχη με τον καρκίνο στα 51 του χρόνια

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής της R&B, D'Angelo, πέθανε τη Τρίτη, (14/10), χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Ο τραγουδιστής του «Brown Sugar» πέθανε το πρωί της Τρίτης στη Νέα Υόρκη όπως αναφέρει το TMZ, σύμφωνα με πηγές που συνδέονται με την οικογένειά του και τον πρώην μάνατζέρ του, Κένταρ Μάσενμπεργκ.

Ενώ ο D'Angelo δεν είχε κάνει γνωστή στα μέσα τη μάχη του με τον καρκίνο, λέγεται ότι βρισκόταν σε θεραπεία για αρκετούς μήνες.

Ο D'Angelo ήταν ένα μοναδικό ταλέντο που συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Jay-Z, ο Snoop Dogg και ο Q-Tip αφού έκανε την εμφάνισή του στη μουσική σκηνή το 1995 με το πρώτο σόλο άλμπουμ του, «Brown Sugar».

Είχε καταφέρει να κερδίσει 4 βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένων αυτών για το Καλύτερο R&B Άλμπουμ για το «Voodoo» το 2001 και το «Black Messiah» το 2016.

Κέρδισε επίσης το Καλύτερο R&B Τραγούδι το 2016 για το «Really Love» και την Καλύτερη Ανδρική R&B Ερμηνεία για το «Untitled (How Does It Feel)».

Ακόμη και πριν από τη νίκη στα Grammy Awards,το «How Does It Feel» άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική για το εμβληματικό του βίντεο, στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανιζόταν μόνη της σε ένα κενό, μαύρο φόντο και ήταν εντελώς γυμνή.

Ο τραγουδιστής αφήνει πίσω του 2 γιους και μια κόρη. Η μητέρα του πρώτου γιου του ήταν η τραγουδίστρια Άντζι Στόουν, η οποία πέθανε τραγικά φέτος σε τροχαίο ατύχημα.