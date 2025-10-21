Μενού

Πέθανε ο Γιώργος Ψωμόπουλος των Magic De Spell: Πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής ροκ σκηνής

Ο Ψωμόπουλος υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να μελοποιηθεί η ποίησή της

Την είδηση του θανάτου του Γιώργου Ψωμόπουλου, μάνατζερ, στιχουργού και ανθρώπου που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της ελληνικής ροκ σκηνής, μοιράστηκε το συγκρότημα Magic De Spell μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος… Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας», αναφέρει μεταξύ άλλων το συγκρότημα στο συγκινητικό μήνυμά του, περιγράφοντας τη μακροχρόνια φιλία και συνεργασία τους που ξεκίνησε το 1995.

Στην ανάρτηση σημειώνεται ότι ο Ψωμόπουλος υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να μελοποιηθεί η ποίησή της, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία του εμβληματικού τραγουδιού «Εμένα οι φίλοι μου» το 1998.

Η μπάντα τον αποχαιρετά λέγοντας πως «χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα».

 

