Πέθανε ο Rob Base στα 59 του: Ο ράπερ πίσω από το διαχρονικό «It Takes Two»

Ο Rob Base, ράπερ και μέλος του χιπ-χοπ ντουέτου Rob Base & DJ E-Z Rock από το Χάρλεμ των ΗΠΑ, πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 59 ετών.

Ο Base, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Robert Ginyard, ήταν περισσότερο γνωστός για το τραγούδι του 1988, το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts, "It Takes Two", ένα μείγμα hip-hop και house μουσικής που βοήθησε στην άνοδο του είδους στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

«Η μουσική, η ενέργεια και η κληρονομιά του Rob συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας γενιάς και έφεραν χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πέρα από τη σκηνή, ήταν ένας στοργικός πατέρας, οικογενειάρχης, φίλος και δημιουργική δύναμη, της οποίας ο αντίκτυπος δεν θα ξεχαστεί ποτέ» αναφέρθηκε σε επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό του.

Ο Rodney "Skip" Bryce, που ήταν γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο DJ E-Z Rock, πέθανε το 2014 σε ηλικία 46 ετών από επιπλοκές του διαβήτη.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν ως μαθητές σε δημοτικό στο Χάρλεμ και είπαν ότι εμπνεύστηκαν να δημιουργήσουν μουσική από την επιτυχία ενός άλλου συγκροτήματος με έδρα την περιοχή, των Crash Crew. Υπέγραψαν συμβόλαιο το 1987 με την Profile Records, μια από τις πρώτες δισκογραφικές εταιρείες hip-hop.

Την επόμενη χρονιά, το "It Takes Two" έφτασε στο Billboard Hot 100 και έφτασε στο Νο. 3 στο chart Hot Dance/Club Songs του Billboard.

Το τραγούδι έχει έκτοτε ερμηνευτεί από άλλους καλλιτέχνες, όπως οι Snoop Dogg και οι Black Eyed Peas, και έχει ακουστεί σε αρκετές ταινίες.