Το πιο διάσημο τραγούδι στην Αυστραλία μπορεί να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης

Στην Αυστραλία, μία διασκευή του Like A Prayer, του πολύ διάσημου τραγουδιού της Μαντόνα, παίζεται καθημερινά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχοντας ηχηρή παρουσία στα charts. Από την απόλυτη αφάνεια, ο Αυστραλός παραγωγός, Τζος Φαουάζ, έγινε ξαφνικά ο άνθρωπος που όλοι μιλούν για εκείνον.

Το ζήτημα όμως είναι πως όσο γρήγορα ανέβηκε η δημοτικότητά του τόσο γρήγορα βρέθηκε και στο επίκεντρο, με αποτέλεσμα να συζητιέται το κατά πόσο είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης ή όχι.

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