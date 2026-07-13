Το πιο διάσημο τραγούδι στην Αυστραλία μπορεί να είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης

Στην Αυστραλία, μία διασκευή του Like A Prayer, του πολύ διάσημου τραγουδιού της Μαντόνα, παίζεται καθημερινά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχοντας ηχηρή παρουσία στα charts. Από την απόλυτη αφάνεια, ο Αυστραλός παραγωγός, Τζος Φαουάζ, έγινε ξαφνικά ο άνθρωπος που όλοι μιλούν για εκείνον.
Το ζήτημα όμως είναι πως όσο γρήγορα ανέβηκε η δημοτικότητά του τόσο γρήγορα βρέθηκε και στο επίκεντρο, με αποτέλεσμα να συζητιέται το κατά πόσο είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης ή όχι.
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